Luz Elena González respondió públicamente a los señalamientos difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola y el medio LatinUS, en los que se le vinculó con presuntos actos de corrupción.
“Considero indispensable hacer algunas precisiones y rechazar enérgicamente la narrativa tendenciosa que se ha construido en torno a mi persona, basada en afirmaciones mentirosas y en interpretaciones que distorsionan deliberadamente los hechos”.Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía
A través de un comunicado, la secretaria de Energía rechazó las acusaciones de Carlos Loret de Mola y LatinUS y sostuvo que su actuación en el servicio público se ha desarrollado con apego a la legalidad y la transparencia.
Además, ofreció explicaciones sobre los temas señalados y aseguró que la información relacionada con su patrimonio y decisiones administrativas puede verificarse mediante mecanismos oficiales.
Luz Elena González desmiente punto por punto a Carlos Loret de Mola y LatinUS
Luz Elena González no sólo salió a negar los señalamientos de corrupción emitidos por Carlos Loret de Mola y LatinUS, sino también ha desmentido punto por punto los hechos en su contra.
Debatiendo la información de Carlos Loret de Mola y LatinUs como falsa en sus dichos y detalles que apunta a Luz Elena González por corrupción en 4 puntos:
- 1. Departamento no declarado, la secretaria de la Sener aseguró que la propiedad se encuentra en su declaración patrimonial, misma que puede ser verificada; además de que se tiene respaldo sobre el tema en notas periodísticas desde 2018
- 2. Contrato con “Solitario” no existe irregularidad, debido al proceso de selección de inversión mixta, la cual conforme a la ley se requiere la aprobación de cuatro órganos colegiados y no solo el del ella:
- Grupo de Análisis Técnico.
- Grupo de Desarrollo Mixto.
- Consejo de Administración de la CFE.
- Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía.
- 3. Grupo Kosmos no es beneficiario, la titular de la Sener dijo desconocer al grupo, por lo que no cuenta con relación contractual alguna a su cargo.
- 4. No existe red de corrupción para contratos. Con respecto al proyecto “Solitario” dijo que la información es pública y actualizada en su administración, la cual precisa esta disponibles en la página web https://scoee.cfe.mx/Portal/
Con ello, una vez más Luz Elena González su compromiso con el servicio público, la transparencia y la legalidad.