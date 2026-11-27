Luz Elena González respondió públicamente a los señalamientos difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola y el medio LatinUS, en los que se le vinculó con presuntos actos de corrupción.

“Considero indispensable hacer algunas precisiones y rechazar enérgicamente la narrativa tendenciosa que se ha construido en torno a mi persona, basada en afirmaciones mentirosas y en interpretaciones que distorsionan deliberadamente los hechos”. Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía

A través de un comunicado, la secretaria de Energía rechazó las acusaciones de Carlos Loret de Mola y LatinUS y sostuvo que su actuación en el servicio público se ha desarrollado con apego a la legalidad y la transparencia.

Además, ofreció explicaciones sobre los temas señalados y aseguró que la información relacionada con su patrimonio y decisiones administrativas puede verificarse mediante mecanismos oficiales.

Luz Elena González responde a Carlos Loret de Mola y LatinUS por señalamientos de corrupción (@LuzElena_GE)

Luz Elena González responde a Carlos Loret de Mola y LatinUS por señalamientos de corrupción (@LuzElena_GE)

Luz Elena González desmiente punto por punto a Carlos Loret de Mola y LatinUS

Luz Elena González no sólo salió a negar los señalamientos de corrupción emitidos por Carlos Loret de Mola y LatinUS, sino también ha desmentido punto por punto los hechos en su contra.

Debatiendo la información de Carlos Loret de Mola y LatinUs como falsa en sus dichos y detalles que apunta a Luz Elena González por corrupción en 4 puntos:

1. Departamento no declarado, la secretaria de la Sener aseguró que la propiedad se encuentra en su declaración patrimonial, misma que puede ser verificada; además de que se tiene respaldo sobre el tema en notas periodísticas desde 2018

2. Contrato con “Solitario” no existe irregularidad, debido al proceso de selección de inversión mixta, la cual conforme a la ley se requiere la aprobación de cuatro órganos colegiados y no solo el del ella:

Grupo de Análisis Técnico. Grupo de Desarrollo Mixto. Consejo de Administración de la CFE. Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía.

3. Grupo Kosmos no es beneficiario, la titular de la Sener dijo desconocer al grupo, por lo que no cuenta con relación contractual alguna a su cargo.

4. No existe red de corrupción para contratos. Con respecto al proyecto “Solitario” dijo que la información es pública y actualizada en su administración, la cual precisa esta disponibles en la página web https://scoee.cfe.mx/Portal/

Con ello, una vez más Luz Elena González su compromiso con el servicio público, la transparencia y la legalidad.