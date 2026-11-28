A continuación te compartimos la información de los sismos detectados hoy sábado 28 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información que comparte el organismo permite conocer datos como el epicentro y la magnitud de los temblores registrados dentro del territorio nacional.

Temblor hoy Guerrero: Sismo de magnitud 4.0 remece el sureste de San Marcos

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de hoy sábado 28 de noviembre de 2026 a las 00:07 horas en el estado de Guerrero.

El epicentro se localizó a 71 kilómetros al suroeste de San Marcos, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Asimismo, señaló que el temblor en Guerrero contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 16.19

Longitud: -99.18

Profundidad: 16 km

Sismo hoy sábado 28 de noviembre de 2026 en México (SSN)

Aunque el sismo en San Marcos, Guerrero, no superó los límites ni activó la alerta sísmica, Protección Civil pide a la población seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos durante un temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Corta el suministro de gas y luz y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos

Dirígete a un punto de reunión

Recuerda mantener la calma durante un sismo, alejarte de paredes, ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres como marcos o estructuras de soporte.