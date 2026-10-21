Jorge Romero Herrera, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), se sumó a las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por mejores salarios y por la renuncia de Zoé Robledo.

El panista acompañado de legisladores dijo que el IMSS está roto y no se ha solucionado el tema de la salud en ocho años.

“Hoy el IMSS esta prácticamente roto… porque este gobierno llevó al límite al IMSSS, como ha llevado al límite ha otras instituciones… desde hace ocho años. Los que iban a venir a resolver los problemas del país son los que han venido a romper lo que existió” Jorge Romero Herrera, presidente del PAN

Alejandra Aguayo Rodríguez, exenfermera, estuvo acompañando a los panistas frente a las instalaciones del IMSS sobre Paseo de la Reforma pero sin el acompañamiento generalizado de personal de salud vigente.

PAN exige renuncia de Zoé Robledo

Jorge Romero, líder del PAN, exigió la renuncia de Zoé Robledo ante la situación actual del IMSS, como parte de una serie de peticiones en un pliego petitorio.

“Hoy Acción Nacional viene formalmente a exigir la destitución de Zoé Robledo, del titular del IMSS. Desde el PAN le decimos a Zoé Roble que si tiene un poquito de honor que renuncie… tiene roto al IMSS, tiene rota la Seguridad Social…” Jorge Romero Herrera, presidente del PAN

El pliego petitorio estuvo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y además de la renuncia de Zoé Robledo plantea:

Abasto de medicamentos Que los hospitales del IMSS estén realmente equipados Que se recupere la cobertura de por lo menos 45 millones de usuarios ya que hoy es de 20 millones Que se acabe la corrupción en el IMSS Aumento salarial Se acabe la carga laboral Reforma al articulo 123 constitucional Escuche a trabajadores

Jorge Romero: burla haber prometido un sistema de salud como el de Dinamarca

Jorge Romero dijo que fue una burla haber prometido un sistema de primer mundo como el de Dinamarca.

“La 4T ofreció Dinamarca… miserables… es una burla decir algo así…”, dijo al expresar solidaridad con el perosnal médico que se manifiesta frente al IMSS este 21 de octubre.

El dirigente panista criticó la eliminación del Seguro Popular, las recetas médicas sin surtir, la Megafarmacia del Bienestar y el endeudamiento para megaobras.