BanCoppel respondió a la denuncia de una clienta que reportó la desaparición de 90 mil pesos de su cuenta bancaria, luego de realizar una operación en una sucursal de Tizayuca, en el estado de Hidalgo.

El caso se viralizó en redes sociales después de que la afectada, identificada como Karen Barreto, difundiera videos en los que reclamó el presunto movimiento no autorizado de sus ahorros.

BanCoppel fija postura tras denuncia por presunto robo de 90 mil pesos a una clienta en Tizayuca

A través de un comunicado, BanCoppel informó que mantiene comunicación directa con la usuaria afectada para brindarle atención y acompañamiento, puntualizando que el robo fue ajeno a la institución.

Luego de una investigación interna, BanCoppel confirmó que la usuaria habría sido víctima de un fraude conocido como desplazamiento de tarjeta, en el que roban el NIP y sustituyen su tarjeta original por otra.

BanCoppel responde a denuncia de clienta que reportó el robo de 90 mil pesos (Redes sociales)

De acuerdo con el testimonio de Karen Barreto, acudió a una sucursal ubicada en Plaza Tizara, en Tizayuca, con la intención de retirar 5 mil pesos en un cajero automático, pero no lo logró y acudió a una ventanilla.

Ahí, una trabajadora le habría solicitado su tarjeta bancaria y su huella dactilar para completar la operación. Posteriormente, recibió una notificación en su teléfono sobre una transferencia de 90 mil pesos que aseguró no haber autorizado.

Tras el caso, BanCoppel pidió a sus clientes mantener siempre su tarjeta a la vista, evitar aceptar ayuda de personas desconocidas durante operaciones bancarias y cubrir el teclado al ingresar su NIP.

Hasta el momento, BanCoppel no ha informado si los 90 mil pesos serán devueltos a la afectada ni ha detallado una resolución definitiva sobre su reclamación.