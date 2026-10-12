El Partido del Trabajo (PT) manifestó su respaldo a las movilizaciones de trabajadores del IMSS que exigen mejores condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios de salud.

“Nosotros apoyamos a toda la movilización sindical, sí, estamos a favor de ello” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT

Reginaldo Sandoval aseguró que la defensa de los derechos de los trabajadores forma parte de la identidad histórica del partido, por lo que respaldan las protestas realizadas en distintos estados del país.

No obstante, el coordinador de los diputados petistas también reconoció los esfuerzos del Gobierno federal para atender las inconformidades y avanzar en soluciones relacionadas con la atención médica y el abastecimiento en el IMSS.

Expresa PT apoyo a protestas de trabajadores del IMSS

La noche del 9 de octubre, trabajadores del IMSS iniciaron un plantón y protesta en las oficinas centrales del instituto en Paseo de la Reforma y en la sede nacional del sindicato en la Ciudad de México.

En las manifestaciones que se han extendido a otros estados, los inconformes exigen mejorar las condiciones laborales y abastecer medicamentos, actos a los que el PT expresó su apoyo.

Lo anterior debido a que el coordinador de la fracción parlamentaria del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval afirmó que el partido apoya toda movilización que esté relacionada con temas sindicales.

“Nosotros apoyamos a toda la movilización sindical, sí, estamos a favor de ellos, estamos con los trabajadores sin ninguna duda” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT

Abordado por representantes de medios de comunicación, el diputado sostuvo que el PT está del lado de los trabajadores del IMSS y respaldan sus demandas por mejores condiciones laborales.

Cabe destacar que los afectados anunciaron una megamarcha nacional a realizarle el martes 13 de octubre en la CDMX, a la que se sumarán otras organizaciones sindicales como la CNTE.

Protesta de trabajadores del IMSS (@MVSNoticias / X)

Reconoce Reginaldo Sandoval disposición de Claudia Sheinbaum para atender a trabajadores del IMSS

Al aseverar que el PT apoya las protestas de los trabajadores del IMSS, Reginaldo Sandoval también reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su disposición de atender a los afectados.

En torno a ello, el legislador indicó que a pesar de las manifestaciones, se ha comenzado a avanzar en temas de salud, pues la presidenta realizará una gira nacional para escuchar las inconformidades.

“Lo vamos a ver ahora que la presidenta resolvió que va a cada hospital a cada clínica y escuche de forma directa a los pacientes, a los trabajadores, los médicos, los especialistas y revise las farmacias y todo” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT

Cabe destacar que el viernes 9 de octubre, Claudia Sheinbaum arrancó la gira de trabajo al reunirse con directores de hospitales del IMSS Bienestar en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con lo anunciado por el gobierno federal, la presidenta recorrerá clínicas en 24 entidades del país hasta el mes de diciembre de 2026, para elaborar diagnósticos directos.