Morena señaló como “risible” la advertencia de Felipe Calderón en redes sociales, sobre que el PAN perderá apoyo popular si continúa imponiendo candidaturas desde las cúpulas.

En publicación, Morena desestimó estos cuestionamientos al recordar el pasado autoritario del exmandatario, su polémica estrategia de seguridad y los antecedentes de corrupción en su administración.

“Es al menos risible leer que Felipe Calderón cuestione los intereses cupulares del PAN, cuando durante su Presidencia él sostuvo el control interno de ese mismo partido” Morena

Morena tachó las disputas internas del panismo como una simple lucha por el poder y los recursos, reviviendo además los señalamientos en torno a la cuestionada elección presidencial de 2006.

Morena responde a Felipe Calderón tras advertencia al PAN

Morena le respondió a Felipe Calderón, luego de que le advirtiera al PAN sobre el futuro democrático de México y las elecciones intermedias de 2027.

Morena señala grupos de poder en el PAN tras advertencia de Felipe Calderón (@PartidoMorenaMx / X )

A través de X, Morena desestimó las advertencias del expresidente calificándolas de “risibles” y “cínicas”.

El partido argumentó que Calderón carece de autoridad para cuestionar las decisiones de cúpula, ya que él mismo ejerció un control interno absoluto sobre el PAN durante su gestión presidencial (2006-2012).

Se señaló que el exmandatario perdió legitimidad debido a las consecuencias de su “guerra fallida” contra la delincuencia y a las acusaciones sobre relaciones con el crimen organizado.

Haciendo énfasis en la condena impuesta en Estados Unidos a su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“Lo perdió por su falta de legitimidad tras una guerra fallida y las ya versiones que circulaban sobre sus vínculos con el Crimen Organizado” Morena

Cuestionaron que ahora arremeta contra las decisiones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, al que vincularon con el llamado “Cártel Inmobiliario”.

“Ahora cuestiona las decisiones de la dirigencia encabezada por otra mafia, la del Cartel Inmobiliario conducida por @JorgeRoHe” Morena

Morena asegura que la disputa entre los integrantes por el PAN solo es para obtener el botín político del partido

Morena sostuvo que el choque entre Calderón y la actual dirigencia del PAN no responde a una defensa de la democracia, sino a una contienda histórica entre facciones de poder por el control directivo y el botín político del partido.

“La disputa entre los grupos de poder del PAN no es nueva. Pero en ninguno caso es una lucha democrática, sino de interés por el botín” Morena

Puntualizó que los integrantes del PAN solo buscan tomar el control de las decisiones de la dirigencia, más allá de la democracia interna del partido.

“El debate de ellos jamás ha sido la democracia interna del PAN sino sobre quién controla las decisiones de su dirigencia” Morena

En su mensaje, Morena recordó la renuncia de Calderón al PAN en 2018 derivada de la disputa interna por la candidatura presidencial entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya.

Felipe Calderón (Especial / Rodolfo Angulo)

Destacando además que su posterior organización, México Libre, no obtuvo el registro electoral debido a irregularidades en la fiscalización de sus recursos.

“Recordemos que, tras el conflicto por la candidatura presidencial que no obtuvo Margarita Zavala sino Ricardo Anaya, Calderón terminó renunciando al partido en 2018 e impulsó México Libre, organización que ni siquiera consiguió su registro por irregularidades en la fiscalización de sus aportaciones” Morena

Como parte del contraataque político, integrantes de Morena plantearon promover una comisión especial destinada a investigar la elección presidencial de 2006, en la que Calderón triunfó sobre Andrés Manuel López Obrador.