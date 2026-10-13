La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la Mega Marcha Nacional de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), convocada para este martes 13 de octubre, y destacó los avances de su Gobierno en materia de salud durante los primeros dos años de su administración.

“Es importante que se sepa lo que hemos hecho en dos años en salud, porque se ha hecho muchísimo. (...) No hemos estado cruzados de brazos, llevamos dos años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En este contexto, la mandataria presentó cifras sobre la construcción de hospitales, la adquisición de equipo médico, la modernización de quirófanos y la contratación de personal para las instituciones públicas de salud.

¿Cuáles son los avances de Sheinbaum en el sector salud?

De acuerdo con las cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante los primeros dos años de su Gobierno se registraron avances en infraestructura hospitalaria, equipamiento y atención médica.

Entre los principales datos destacan:

34 hospitales terminados, con mil 840 camas nuevas y una inversión de 46 mil 700 millones de pesos.

7 hospitales del ISSSTE.

7 hospitales del IMSS.

20 hospitales del IMSS-Bienestar.

650 quirófanos rehabilitados, modernizados o puestos en operación desde 2025, con capacidad para realizar 370 mil cirugías adicionales.

21 nuevos robots quirúrgicos.

15 mil 800 millones de pesos de inversión en equipo médico de alta tecnología.

En cuanto a la modernización de quirófanos, el Gobierno reportó 112 correspondientes al ISSSTE, 235 al IMSS y 293 al IMSS-Bienestar.

Sheinbaum también presentó cifras sobre la adquisición de equipo médico de alta tecnología para las instituciones públicas de salud. Los datos reportados incluyen:

241 tomógrafos.

5 equipos PET-CT.

676 mastógrafos.

37 aceleradores lineales.

52 resonadores magnéticos.

Según lo expuesto durante la conferencia, el 15% del equipo ya había sido entregado e instalado, mientras que el resto de las instalaciones continuaría durante el cuarto trimestre de

Entre los avances presentados también se encuentran los incrementos en la atención médica en las tres instituciones de salud mencionadas por la mandataria.

De acuerdo con las cifras del Gobierno federal, las consultas de especialidad aumentaron 36%, mientras que las consultas generales registraron un incremento de 19%.

Asimismo, se destacó el programa Rutas de la Salud, enfocado en la distribución de medicamentos.

¿Cómo va la contratación de personal en el IMSS?

Además de los avances en infraestructura y equipamiento, Sheinbaum informó sobre la contratación de personal médico y de enfermería durante los primeros dos años de su administración.

Las cifras presentadas fueron las siguientes:

11 mil 122 médicas y médicos contratados.

6 mil 488 enfermeras y enfermeros contratados.

La presidenta también señaló que continúa abierta, hasta el 14 de octubre, la convocatoria para los Consultorios de Atención Primaria a la Salud. A esto se suma el proceso de basificación del personal sanitario.

La presentación de estos avances se dio en el contexto de la Mega Marcha Nacional de trabajadores del IMSS convocada para el 13 de octubre, sin embargo la presidenta Sheinbaum aseguró que se atenderán todas las demandas.