Claudia Sheinbaum aseguró que las demandas planteadas por los trabajadores del IMSS están siendo atendidas por el Gobierno federal y anunció que solicitó un plan de acción inmediato para responder a las inconformidades expresadas durante las recientes movilizaciones.

“Aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se están atendiendo y Zoé tiene la instrucción de a más tardar el día de mañana o pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de octubre de 2026, la presidenta de México reconoció la legitimidad de diversos reclamos relacionados con las condiciones laborales y la operación del IMSS.

Además, instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a presentar propuestas concretas para dar respuesta a las necesidades más urgentes del personal.

Claudia Sheinbaum asegura que las demandas de trabajadores del IMSS serán atendidas

Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sostuvo que las demandas legítimas deben recibir atención.

Asimismo, Sheinbaum confirmó que el director general Zoé Robledo, tiene instrucciones de trabajar en una estrategia para responder a las inconformidades.

Además de atender las peticiones laborales, el plan de acción deberá contemplar medidas para garantizar el abasto de medicamentos, uno de los temas prioritarios en la operación de los servicios de salud.

Por ahora, el compromiso anunciado por la presidenta es atender las exigencias del personal quienes se han manifestado con marchas en CDMX y Zona Metropolitana que han paralizado al país.

Se espera que Robledo logre trabajar en acciones que permitan responder a sus necesidades, además de reforzar el suministro de medicamentos y aumento salarial, siendo una de las principales demandas de los trabajadores del IMSS.