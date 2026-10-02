Rafael Olivos Hernández es médico y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por lo que está al frente de 37 secciones sindicales.

El médico tiene más de 34 años laborando en el IMSS y en 2024 quedó al frente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de trabajadores del instituto.

¿Quién es Rafael Olivos Hernández? Secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS

Rafael Olivos Hernández es médico y actual secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Trabajadores del IMSS piden la destitución de Rafael Olivos Hernández, luego de que aceptara un incremento salarial de 2.9%, lo cual ha causado inconformidad entre los sindicalizados.

Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS (Facebook/ FundaciónIMSS)

¿Qué edad tiene Rafael Olivos Hernández?

Rafael Olivos Hernández nació el 21 de abril, pero se desconoce el año y, por tanto, la edad que tiene.

¿Quién es la esposa de Rafael Olivos Hernández?

No hay información pública de la vida sentimental de Rafael Olivos Hernández.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Olivos Hernández?

Rafael Olivos Hernández es Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Olivos Hernández?

Se desconoce si Rafael Olivos Hernández tiene hijos.

Rafael Olivos Hernández (Instagram/@drrafaelolivos)

¿Qué estudió Rafael Olivos Hernández?

Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, es médico de profesión.

¿En qué trabaja Rafael Olivos Hernández?

Rafael Olivos Hernández ha trabajado más de 34 en el IMSS. En 2024 asumió el cargo de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

La gestión de Rafael Olivos Hernández termina en 2030, pero trabajadores del IMSS pidieron su destitución en 2026.