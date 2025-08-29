Gerardo Fernández Noroña se mostró enojado durante una breve entrevista por la cobertura que los medios de comunicación le han dado al pleito con Alejandro “Alito” Moreno; “Ruin actitud”, dijo.

El pasado miércoles 27 de agosto se suscitó una confrontación entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña al cierre de la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores.

A pocas horas de lo ocurrido, Gerardo Fernández Noroña anunció que demandaría a Alito Moreno por la agresión; hoy, el senador de Morena condenó la cobertura de los medios sobre el caso.

Fernández Noroña condena cobertura de los medios al pleito con Alito Moreno: “Ruin actitud”

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, se mostró muy molesto ante la cobertura que los medios le han dado al pleito con Alito Moreno y aseguró que estos no miden la gravedad de lo que hacen.

Según Gerardo Fernández Noroña, los medios de comunicación están justificando y legitimando el tipo de violencia como la que ejerció Alito Moreno, senador del PRI, lo que sería una “ruin actitud”.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña señaló que los periodistas y trabajadores de los medios no están siendo conscientes de que ellos podrían ser los próximos en subir violencia y agresiones en su contra.

“Justificar la agresión a mi persona es ruin actitud. No se paran a pensar que ustedes van a ser los siguientes, no se paran a pensar en eso” Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Cabe recordar que la confrontación entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña se dio mientras aún sonaba el Himno Nacional y los videos del hecho se viralizaron rápidamente.

Altercado entre Alito Moreno y Noroña marca cierre de sesión en el Senado (Mario Jasso)

Noroña anuncia sesión de Comisión Permanente para resolución tras pleito con Alito Moreno

Gerardo Fernández Noroña está enojado con los medios por la cobertura de los medios al pleito con Alito Moreno, por cuyo caso se realizará una nueva sesión de Comisión Permanente.

El senador de Morena adelantó que durante esta sesión se discutirá un resolutivo de condena tras las agresiones en su contra, así como las de la diputada Dolores Padierna y Emiliano González.

La sesión para condenar la agresión de Alito Moreno en el Senado, así como la de Carlos Gutiérrez Mancilla, se realizará mañana viernes 29 de agosto en la sede del Congreso de la Unión de Reforma.