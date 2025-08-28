El video de la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña transmitido por el Canal del Congreso no fue el único, debido a que la riña fue captada desde diferentes ángulos.

Durante sesión para cerrar formalmente los trabajos correspondiente al primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, se registró una pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

Sobre la riña física del 27 de agosto captada en video por el mismo Canal del Congreso, circulan en redes algunas otras grabaciones en las que se muestran diferentes ángulos del pleito.

Video de la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña muestra quién agredió primero

Tras meses de confrontaciones en las que incluso se encararon frente a frente, pero sin llegar a los físico, las diferencias entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña llegaron al terreno de los empujones y jaloneos.

Al hablar de su pelea con Gerardo Fernández Noroña, Alito Moreno acusó que el morenista no le concedió la palabra durante la última sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 27 de agosto.

El hecho se puede observar de forma clara en el video de la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, pues en él se logra escuchar que el priísta reclamó que pidió la palabra y dio el primer jalón al morenista.

En el video del Congreso de la Unión, no se observa a plenitud el detalle de quien agredió primero, pero sí se puede apreciar con mayor precisión en algunas grabaciones en las que se logra ver el altercado diferentes ángulos.

Tal es el caso del video que tomó Emiliano González, trabajador de la Cámara de Senadores que también fue empujado e incluso derribado por el dirigente nacional del PRI durante la pelea con Gerardo Fernández Noroña.

El video de la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, desde diferentes ángulos

Pero el video de la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el que se puede ver con claridad que el priísta dio el primer jalón, no es el único que se ha difundido tras el altercado.

Lo anterior debido a que en redes sociales se han difundido más grabaciones desde diferentes ángulos, la mayoría que captaron el incidente a una distancia a considerar y en los que no se ven más detalles a considerar.

No obstante, hay otro video que es el más cercano, pues fue tomado de frente a los senadores y en el que como ya se mencionó, se ve que Alito Moreno dio un primer jalón al brazo izquierdo de Gerardo Fernández Noroña.

En dicho clip se aprecia una vez que el priísta lo tomó del brazo, Gerardo Fernández Noroña le exigió que no lo tocara e intentó safarse, ante lo cual Alito Moreno lo jaloneó y empujó en un par de ocasiones.

Debido a lo anterior, el ahora ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, intentó responder de la misma forma, el priísta continuó apartándolo hasta que lo obligó a retroceder.