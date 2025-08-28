El periodista Ciro Gómez Leyva minimizó el pleito entre Alejandro ‘Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores; “fueron unos pinches empujones”, dijo.

Ayer miércoles 27 de agosto, en la Comisión Permanente en el Senado de la República, Alito Moreno agredió al senador Gerardo Fernández Noroña cuando lo empujó y jaloneó en la tribuna.

Esta situación escaló al punto que otros senadores del PRI se sumaron al pleito para agredir a Gerardo Fernández Noroña en el que un trabajador de la Cámara de Senadores resultó lesionado.

A pesar de las múltiples reacciones negativas por la agresión de Alito Moreno, el periodista Ciro Gómez Leyva minimizó la pelea de la que dijo sólo “fueron unos pinches empujones”.

En su desesperación, Noroña me reclama falta de solidaridad ante la “agresión” de Alejandro Moreno. Dijo que él “condenó enérgicamente” el atentado en mi contra. Vaya. Pensé que lo había hecho por convicción, no para venirlo a cobrar un día; pensé que era solidaridad, no… — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 28, 2025

