El pasado 27 de agosto al finalizar la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, un altercado físico entre Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores marcó su cierre.

Esta pelea fue captada en video por diferentes cámaras las que dejaron múltiples grabaciones en redes sociales con las que han publicado materiales de condena y burla al respecto.

Ahora el empresario Ricardo Salinas Pliego quiso opinar sobre la pelea; te contamos qué dijo.

Ricardo Salinas Pliego compara pelea Noroña-Alito con combate del Canelo Álvarez

A través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego se subió a la tendencia de la pelea de Noroña-Alito y hasta la comparó con un combate del boxeador mexicano Canelo Álvarez y el campeón Julio César Chávez.

En una publicación en su cuenta oficial de la red X, Ricardo Salinas Pliego escribió de manera burlona y como si se tratara de un comentarista de box, una descripción de la pelea de los senadores.

Incluso sostuvo que fue Alejandro Moreno, quién mandó contra las cuerdas, como se dice en boxeo, lo que le recordaba a Julio César Chávez en el “último round de la pelea contra Meldrick Taylor.”

“Buenos dias en México, empecemos el día viendo como el changoleon le lanza un gancho DE ZURDA al senador Alito, pero este lo cabecea y lo manda contra las cuerdas en un movimiento que nos recuerda al gran campeón @Jcchavez115 en el último round de la pelea contra Meldrick Taylor.” Ricardo Salinas Pliego en X

Continuando con su burla, Ricardo Salinas Pliego recordó que en el mes de septiembre, como cada año, el boxeador Canelo Álvarez tendrá una pelea, que en palabras del empresario dice “tendrá que emocionar más que esta o los mexicanos van a estar muy molestos“.

Noroña-Alito: Ricardo Salinas Pliego se va en contra de Gerardo Fernández Noroña

También en la misma red social, Ricardo Salinas Pliego se fue en contra de Gerardo Fernández Noroña con otra clase de comentarios despectivos.

En otros de los cometarios de Ricardo Salinas Pliego se fue en contra del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en alusión a una publicación de una usuaria de X, donde se decía que Alejandro Moreno podría ser denunciado por “maltrato animal”.

Lo anterior por la pelea que tuvo con Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores, y con lo que el empresario se mostró en acuerdo con la usuaria de X.

“En esta petición, posiblemente si tenga que estar de acuerdo con @LilyIO2. (Alito debe ser acusado por maltrato animal.)” Ricardo Salinas Pliego en X

De igual forma el empresario se dedicó a mostrar su apoyo a la periodista Azucena Uresti, con quién previamente Gerardo Fernández Noroña tuvo una discusión por la compra de su casa de 12 millones de pesos en Morelos.