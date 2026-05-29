Enrique Díaz Vega, exsecretario de finanzas de la gestión de Rubén Rocha Moya, habría arribado a Estados Unidos tras entregarse por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El exfuncionario se entregó mientras se encontraba en Irlanda y llegaría a Estados Unidos el viernes 29 de mayo, tras ser señalado de diversos delitos por el Departamentos de Justicia.

Según reportes, Díaz Vega quedó en custodia de las autoridades estadounidenses, pero la información no ha sido confirmada oficialmente .

Enrique Díaz Vega llega a Estados Unidos por acuerdo con autoridades

La Fiscalía de Distrito de Nueva York señala a Enrique Díaz de los delitos de:

Conspiración para la importación de drogas

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Tras su entrega el pasado 15 de mayo, trascendió que Enrique Díaz ya se encuentra en Estados Unidos tras un acuerdo con las autoridades.

Enrique Díaz se habría entregado en Europa, ex secretario de Finanzas con Rocha Moya (Especial)

La Fiscalía de Nueva York busca que Eduardo Díaz Vega reciba una sentencia de 40 años de prisión a cadena perpetua, en el caso de que sea declarado culpable.

Enrique Díaz Vega es un conocido empresario del sector inmobiliario; en 2021 fue designado como secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa por Rubén Rocha Moya.

Enrique Díaz Vega es el segundo entregares de los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos

Gerardo Mérida Sánchez fue el primer funcionario de Sinaloa en entregarse a Estados Unidos tras enfrentar acusaciones por nexos con el Cártel de Sinaloa.

Al igual que los otro 9 funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, enfrenta cargos por importación de drogas, posesión de armas y nexos con Los Chapitos.

Enrique Díaz Vega es el segundo funcionario en entregarse a Estados Unidos, quien acusan de ser presunto intermediario entre Los Chapitos y el gobernador Rubén Rocha Moya.

Además, autoridades de Estados Unidos aseguran que Rubén Rocha Moya colocó a supuestos funcionarios corruptos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, autoridades de Estados Unidos no han revelado si Enrique Díaz Vega tendrá una audiencia en la corte de Nueva York o llegarán a un acuerdo.