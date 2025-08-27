Emiliano González, actual trabajador de la Cámara de Senadores, terminó en el piso luego de ser agredido por Alejandro “Alito” Moreno, en medio de su pleito contra el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Fue este 27 de agosto de 2025 cuando la Cámara de Senadores se convirtió en el escenario de reclamos, gritos y jaloneos por parte de Alito Moreno, quien confrontó a Gerardo Fernández Noroña por no haberle dado la palabra en sesión .

La situación fue más allá cuando Emiliano González intentó interponerse en los empujones de Alito Moreno, pero en lugar de ello, terminó en el piso de la tribuna en la Cámara de Senadores.

¿Quién es Emiliano González? Apareció con collarín y venda en el brazo

El nombre de Emiliano González se volvió viral por un video en el que se observa a este trabajador de la Cámara de Senadores siendo agredido por Alito Moreno, luego de que intentara interponerse en los empujones contra Gerardo Fernández Noroña.

Una hora después del enfrentamiento, Gerardo Fernández Noroña realizó una rueda de prensa junto a varias personas de su equipo, en donde también estaba Emiliano González, quien apareció con un collarín y una venda en el brazo.

De acuerdo con un reportaje de Excelsior, Emiliano González es el asistente de Gerardo Fernández Noroña y lo ha acompañado a lugares como Roma, sin aparecer propiamente en nómina o en el listado oficial de asesores.

¿Cuál es la edad de Emiliano González?

Aunque no se sabe la edad precisa de Emiliano González, se presume que tendría alrededor de 45 años.

¿Emiliano González tiene esposa e hijos?

No se conocen los datos familiares de Emiliano González.

Emiliano Gonzalez (Especial)

¿Qué estudios tiene Emiliano González?

Se desconoce el último grado de estudios de Emiliano González, aunque se sabe que tiene conocimientos en fotoperiodismo.

¿En qué ha trabajado Emiliano González?

Emiliano González González ha trabajado para Gerardo Fernández Noroña.

Según Excelsior, el senador le dio 103 mil 35.55 pesos para acompañarlo a Roma, a la segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Religioso.

Emiliano González presentará acciones legales contra Alito Moreno

Videos que ya circulan en redes sociales evidenciaron el momento en el que Emiliano González, trabajador de la Cámara de Senadores, terminó siendo agredido por Alito Moreno cuando intentaba defender a Gerardo Fernández Noroña.

Una vez en el piso, Alito Moreno siguió amedrentando a Emiliano González, mientras que una de las senadoras le gritaba al priista para detener la agresión: “Oye cabrón, ¡No le pegues! “, se escuchaba.

En su defensa, Alito Moreno dijo que Gerardo Fernández Noroña fue quien inició el pleito al no haber seguido el orden de la lista para darle la palabra, y luego al empujarlo cuando intentaba recriminarlo.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña adelantó que el viernes convocará a sesión de la Comisión Permanente para tocar este tema, agregando que tanto él como Emiliano Gonzáles presentarán denuncias por lesiones y daños a la propiedad.