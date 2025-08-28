Las confrontaciones en el Congreso de la Unión de México van más allá de la pelea de Alito Moreno contra Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores; esta es la lista de los enfrentamientos más recordados.

Durante la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores ayer miércoles 27 de agosto de 2025, Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI, agredió al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña en la tribuna.

Lo que empezó como un jaloneo y empujón, escaló a una confrontación fuerte entre Alito Moreno y senadores del PRI contra Gerardo Fernández Noroña , en la que el trabajador Emiliano González quiso intervenir pero resultó lesionado.

Sin embargo, esta no es la única pelea que se ha registrado en el Congreso de México, por lo que te desglosamos las confrontaciones más recordadas además de la de Alito contra Noroña.

Confrontaciones en el Congreso de México: Adán Augusto López vs. Enrique Vargas del Villar y Mario Vázquez

El jueves 5 de diciembre de 2024, se desató una pelea en la Cámara de Senadores durante la sesión donde se discutían las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.

La riña que inició entre el senador de Morena, Adán Augusto López, y el senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, escaló a un conflicto masivo en el que se sumaron los senadores:

Miguel Ángel Yunes Márquez

Mario Vázquez Robles

Manuel Velasco Coello

Luis Fernando Salazar

La informa que circuló en su momento confirmó que Adán Augusto López quiso golpear a Enrique Vargas del Villar tras molestarse por un comentario que le hizo el panista.

Confrontaciones en el Congreso de México: Jesús ‘Chucho’ Sesma vs. Jorge Gaviño

En el Congreso de la CDMX en diciembre de 2022, el legislador del PVEM, Jesús Sesma se enfrentó a Jorge Gaviño, del PRD.

El enfrentamiento ocurrió durante el debate por la Ley de Bienestar Animal, que terminó en insultos, empujones y patadas entre ambos legisladores.

Confrontaciones en el Congreso de México: Diputadas del PRD vs. PRI por Reforma Energética

En diciembre de 2013, durante la discusión de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, se desató una confrontación entre diputados del PRD contra el PRI.

Los diputados del extinto PRD intentaron frenar la aprobación de la reforma, tomaron la tribuna y cerraron los accesos al recinto para impedir el inicio de la sesión.

Sin embargo, tras convocarse la sesión en un salón improvisado, la situación escaló a un enfrentamiento a golpes entre las diputadas Karen Quiroga, del PRD, y Landy Berzunza, del PRI, resultando esta última lesionada de su ojo.

Confrontaciones en el Congreso de México: Diputados del PAN vs. PRD por toma de protesta de Felipe Calderón

La confrontación más memorable en la historia del Congreso de México se remonta al 28 de noviembre de 2006, tras el llamado fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de México.

En la Cámara de Diputados, legisladores del PAN y el PRD se agarraron a golpes y patadas previo a la toma de protesta de Felipe Calderón, con el fin de boicotear la ceremonia que se realizaría el 1 de diciembre.

Los diputados del PRD tomaron la tribuna y acabó con una “pijamada” en San Lázaro entre panistas y perredistas.