Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, respaldó a Alejandro “Alito Moreno” en su pelea contra Gerardo Fernández Noroña ocurrida este miércoles 27 de agosto de 2025 al concluir la sesión en el Senado.

El incidente ocurrió cuando Alito Moreno confrontó a Gerardo Fernández Noroña por no haberle dado la palabra en sesión , situación que derivó en empujones contra el presidente de la Mesa Directiva.

Alito Moreno no actuó solo en esta agresión sin precedentes, pues fue respaldado por otros dos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Carlos Eduardo Gutierrez Mancilla y Alonso Erubiel Lorenzo.

En el caso de Carlos Gutiérrez Mancilla, la prensa pudo captar el momento en el que el diputado da un puñetazo a espaldas de Gerardo Fernández Noroña, luego de haber agredido a Emiliano González, trabajador que intentó interponerse en la agresión de Alito Moreno.

¿Quién es Carlos Gutiérrez Mancilla?

Carlos Gutiérrez Mancilla es un abogado miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien actualmente se desempeña como diputado en la legislatura del Congreso de la Unión, desde el 1 de septiembre de 2024.

Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, donde también se desempeñó como presidente del comité estudiantil de su carrera.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado como asesor en la Secretaría del Campo de Chiapas y ha participado activamente en la Confederación Nacional Campesina.

Sin embargo, su carrera se vio opacada tras participar en la agresión de Alito Moreno contra Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores.

¿Cuál es la edad de Carlos Gutiérrez Mancilla?

Carlos Gutiérrez Mancilla nació el 19 de agosto de 1994 en Chiapas, por lo que en el presente 2025 tiene 30 años de edad.

¿Carlos Gutiérrez Mancilla tiene esposa e hijos?

A pesar de su posición en el PRI, se desconocen los datos familiares de Carlos Gutiérrez Mancilla.

¿Qué estudios tiene Carlos Gutiérrez Mancilla?

Carlos Gutiérrez Mancilla es licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México.

Durante esos años, fue Presidente del Comité Estudiantil de la carrera de derecho de la Universidad del Valle de México.

¿En qué ha trabajado Carlos Gutiérrez Mancilla?

Carlos Gutiérrez Mancilla se desempeñó en varios cargos antes de ser diputado federal en la LVXI legislatura del Congreso de la Unión desde el 1 de septiembre de 2024. Algunos

de esos cargos fueron:

Presidente adjunto de la COPPPAL Juvenil​

Integrante de la Confederación Nacional Campesina

Presidente estatal de la Vanguardia Juvenil Agrarista de Chiapas

Asesor en la Secretaría del Campo del gobierno de Chiapas

Presidente estatal de la Red Jóvenes x México de Chiapas desde 2022

Gerardo Fernández Noroña anuncia acciones legales contra Carlos Gutiérrez Mancilla por agresión de Alito Moreno

Gerardo Fernández Noroña informó en sus redes sociales que está por iniciar una denuncia penal contra los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo agredieron:

Alejandro “Alito” Moreno

Carlos Eduardo Gutierrez Mancilla

Alonso Erubiel Lorenzo

Noroña ha asegurado que se trató de una agresión preparada, pues Alonso Erubiel Lorenzo y Carlos Gutiérrez Mancilla no forman parte de la Comisión Permanente, por lo que no tenían motivos para estar ahí.

“No son miembros, no tenían nada que hacer aquí y mucho menos tomando la tribuna y agredirnos físicamente. Vinieron a hacer el operativo”, ha dicho el presidente del Senado.

“¿Qué procede? Presentar las denuncias y le corresponde a la Fiscalía solicitar el desafuero y cuando eso se haga, procederemos. Creo que cometieron presuntos ilícitos. Reitero: planeado. Planearon la agresión. La manera en que me cerraron el camino para darle la oportunidad a Alejandro Moreno de que me cosiera a golpes”