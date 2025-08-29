Tras toda la polémica generada, los integrantes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión discutirán y determinarán las sanciones por la pelea de Alejandro 'Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

El todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, convocó a una sesión extraordinaria para hoy viernes 29 de agosto a las 09:30 horas en la sede de la Cámara de Senadores ubicada en el cruce de Insurgentes y Reforma, en la Ciudad de México.

Se prevé que el tema central de la agenda política de la sesión extraordinaria sea el enfrentamiento a golpes entre el morenista y el priista del pasado miércoles 27 de agosto.

Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente (Mario Jasso)

Alito Moreno y Fernández Noroña asistirán a sesión extraordinaria en la que se solicitaría desafuero del priista tras pelea

Tanto Gerardo Fernández Noroña, de Morena, como Alejandro ‘Alito’ Moreno, del PRI, ya confirmaron su asistencia a la sesión extraordinaria en la que se abordará como tema central la pelea que sostuvieron ambos senadores.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, comunicó a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que el senador Alejandro Moreno asistirá a la sesión de este 29 de agosto en sustitución de la senadora Carolina Viggiano .

Morena estaría buscando que la Comisión Permanente solicite el desafuero de Alito Moreno a la Cámara de Diputados en la sesión extraordinaria por la agresión contra Fernández Noroña.

Fernández Noroña aclaró que la sesión extraordinaria es sólo para abordar el tema de la pelea a golpes, que consideró como “gravísimo” y que dijo “no se puede dejar pasar de ninguna manera”.

PAN no asistirá a sesión extraordinaria donde se discutirá la pelea de Alito Moreno y Fernández Noroña

Legisladores del PAN informaron que no acudirán a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente programada para este viernes 29 de agosto.

A través de un comunicado, los senadores y diputados del PAN explicaron que los temas que se pretenden discutir “no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución” .

Los legisladores panistas exhortaron a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como “instrumento de revancha para atraer reflectores”.