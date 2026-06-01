Gustavo Petro no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales de Colombia y sólo admitirá los resultados electorales de comisiones escrutadoras.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios” Gustavo Petro

El domingo 31 de mayo, Gustavo Petro compartió un mensaje para mostrar su desacuerdo con el preconteo de las elecciones divulgadas por la Registraduría Nacional, quienes aseguran que Abelardo de la Espriella va a la cabecera con más de 10 millones de votos.

Gustavo Petro solo aceptará resultados de las comisiones estructuradas de Colombia

El actual presidente de Colombia Gustavo Petro mostró su inconformidad con el sistema informático utilizado para el proceso electoral y asegura que sólo tomará en cuenta el resultado que emitan los jueces de la República.

Gustavo Petro menciona que los resultados que circulan sobre las elecciones no tienen validez jurídica y el software muestra inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales “, mencionó Gustavo Petro, quien denuncia que el conteo privado toma en cuenta las cédulas de personas que no están en el censo oficial.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Hasta el momento, Abelardo de la Espriella encabeza las elecciones presidenciales de Colombia, seguido por Iván Cepeda.

“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República” Gustavo Petro

Gustavo Petro fue tajante, sólo aceptará los resultados de las elecciones presidencias de las comisiones estructuradoras dirigidas por los jueces de la República.

Gustavo Petro (AP )

Elecciones presidenciales de Colombia se definen en junio

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia la cual se llevará a cabo el 21 de junio.

Dicha elección se celebra en medio de la difusión de las dudas de Gustavo Petro, quien acusa de irregularidades en los conteos privados de los votos de las elecciones.

Abelardo de la Espriella es el candidato de la ultraderecha, mientras que Iván Cepeda es el candidato de la izquierda.