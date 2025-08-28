La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comparó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y al PRIAN con la actitud de los porros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de su pleito con el senador Gerardo Fernández Noroña.

Hoy jueves 28 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las agresiones de ayer en la Cámara de Senadores, donde Alito atacó con golpes y amenazas a Gerardo Fernández Noroña.

En este sentido, el periodista Manuel Negrero dijo que Alejandro Moreno “se comporta como un porro y un criminal”, situación con la que coincidió la presidenta y comparó los hechos con su pasado como activista estudiantil de la UNAM:

“En aquel entonces la Facultad de Derecho estaba llena de porros, no podías pasar por ahí porque había porros por todos lados. Les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes (...) Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena”. Claudia Sheinbaum

