Claudia Sheinbaum reclamó el linchamiento en redes sociales contra Gerardo Fernández Noroña tras la agresión que sufrió de Alito Moreno; “los videos son muy claros”, aseguró la presidenta de México.

En su conferencia mañanera de hoy viernes 29 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada nuevamente por la pelea entre Alejandro Moreno, líder del PRI, y el senador Gerardo Fernández Noroña.

Ante la duda sobre algunos videos que aparentemente no muestran una agresión de parte del priísta contra Noroña y Emiliano González, Claudia Sheinbaum resaltó que “los videos son muy claros”, confirmando así el ataque.

“Yo creo que los videos son muy claros ¿no? Hay toda clase de videos en las redes, otros de más lejos, otros de más cerca (...) se ve como uno de los legisladores patea en el piso a este joven y es muy clara la agresión, es contra el senador Noroña y contra este joven”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum condena linchamiento a Gerardo Fernández Noroña; acusa bots en redes sociales

Claudia Sheinbaum resaltó que se solidariza totalmente con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, por la agresión que sufrió en la Cámara de Senadores por parte de Alito Moreno y otros priístas.

Además, condenó el linchamiento que ha recibido Fernández Noroña en redes sociales a raíz de la pelea con Alito Moreno, que atribuyó a bots para incrementar hasta el 90% de la tendencia.

“¿Quién los paga? ¿Para qué los pagan? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia?”, cuestionó Claudia Sheinbaum.

“Todos los comentócratas ahí justificando la agresión física, que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual”. Claudia Sheinbaum

Agresión de Alito Moreno contra Fernández Noroña se resolverá en la Cámara de Senadores

Hoy viernes 29 de agosto se convocó a una sesión extraordinaria en la Comisión Permanente con sede en la Cámara de Senadores para resolver la agresión de Alito Moreno contra Fernández Noroña y las respectivas sanciones.

La sesión inició a las 09:30 horas y aunque Alito Moreno no fue inicialmente invitado, confirmó su asistencia en sustitución de la senadora Carolina Viggiano.

Se espera que en esta sesión extraordinaria Morena solicite el desafuero de Alito Moreno para que pueda ser sancionado por la agresión que ejerció contra Gerardo Fernández Noroña, quien además es adulto mayor de 65 años.