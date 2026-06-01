Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, dio a conocer la agenda que la Comisión Permanente del Congreso tendrá en la sesión de este lunes 1 de junio en la que anunció que se abordaría las recientes reformas al Poder Judicial así como diversos nombramientos, entre ellos el de Roberto Lazzeri, como embajador de México en Estados Unidos.

“Durante la sesión de la Comisión Permanente, haremos dos declaratorias de constitucionalidad. Una de la reforma al Poder Judicial, y otra, de la reforma que agrega una nueva causal de nulidad electoral en el artículo 41 de la Constitución, por Injerencia Extranjera. Las dos las remitiremos a la Presidencia de la República para que puedan publicarse en el Diario Oficial de la Federación… También daremos cuenta de los siguientes nombramientos… el de Roberto Lazzeri Montaño, como embajador de México en Estados Unidos de América” Claudia Sheinbaum

En especifico, se emitirían las declaratorias de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial, que incluyen pasar la elección del poder judicial del 2027 al 2028 una vez que fue aprobada en al menos 17 congresos del país.

Además, se declarará la constitucionalidad de la nueva causa de nulidad de elecciones por injerencia extranjería, adicionada en el articulo 41 constitucional.

Laura Itzel Castillo dijo que los dos proyectos ya fueron aprobados por la mayoría de los congresos por lo que una vez que se declare la constitucionalidad este lunes se enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Comisión Permanente recibe nombramiento de Roberto Lazzeri y sustituta de Roberto Velazco

Laura Itzel Castillo informó que en la sesión de este lunes 1 de junio se recibirán diversos nombramientos por parte de la presidenta Claudia Sheibaum, uno de ellos el de Roberto Lazzeri Montaño, como embajador de México en Estados Unidos.

También se incluyen el de Pedro Blanco Pérez, como embajador de México en la India y el de Alicia Buenrostro Massieu como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos.

Todos ellos serán abordados en la Comisión Permanente, no obstante, se incluye el de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para America del Norte, el cual deberá ser ratificado cuando el Senado vuelva a periodo ordinario ya que no puede ser nombrada mientras haya Comisión Permanente.

Comisión Permanente recibe iniciativas de Sheinbaum sobre derecho de autor

En la sesión de este lunes también se va a informar de la recepción de un par de iniciativas de Claudia Sheinbaum.

La primera es una iniciativa que propone reformar la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de internet, la cual va a ser turnada a la Cámara de Diputados.

La segunda iniciativa es sobre reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que será remitida a la Cámara de Senadores.