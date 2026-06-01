Javier Aguirre anunció la lista definitiva de México para el Mundial 2026, con la que buscará hacer historia en el torneo de la FIFA que inicia el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Un total de 26 jugadores seleccionó Javier Aguirre para representar a México en el Mundial 2026.

Así quedó la convocatoria final de México para el Mundial 2026:

Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y César Montes

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado

Delanteros: Julián Quiñones, César Huerta, Alexis Vega, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Armando González y Guillermo Martínez

Memo Ochoa está listo para hacer historia en el Mundial 2026

Tras aparecer en la convocatoria final de México para el Mundial 2026, Memo Ochoa se alista para acudir a su sexto torneo de este tipo, convirtiéndose tal vez en el primero en hacerlo.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también tienen la oportunidad de saltar por sexta ocasión a la cancha en un Mundial, pero Memo Ochoa, con México, podría ser el primero ya que el Tri inaugurará el torneo.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana (David Leah)

Los debutantes de México en el Mundial

De los 26 jugadores que aparecen en la convocatoria final de México para el Mundial 2026, 14 nunca han jugado este torneo.

A continuación enlistamos a los 14 futbolistas de México que debutarán en un Mundial:

Raúl Rangel Carlos Acevedo Israel Reyes Mateo Chávez Gilberto Mora Erik Lira Brian Gutiérrez Álvaro Fidalgo Obed Vargas Julián Quiñones César Huerta Santiago Giménez Armando González Guillermo Martínez

Gilberto Mora vivirá su primer Mundial con México (mexsport / Jorge Martinez)

Los 12 jugadores de México que repiten tras el Mundial de Catar 2022

Doce jugadores de la convocatoria final de México para el Mundial 2026, también estuvieron en la edición del 2022 celebrada en Catar, en la que el Tri no avanzó en la fase de grupos.

Guillermo Ochoa Raúl Jiménez Edson Álvarez Jesús Gallardo César Montes Johan Vásquez Jorge Sánchez Luis Chávez Luis Romo Alexis Vega Orbelín Pineda Roberto Alvarado

Raúl Jiménez es la esperanza goleadora de México (JONATHAN DUENAS)

México aún puede tener bajas y cambios por lesión

En el Mundial 2026 se permitirán 26 jugadores por cada selección, y tanto México como las otras 47 selecciones aún podrán tener bajas y cambios por lesión previo al inicio del torneo.

Sin embargo, solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial 2026.

En el caso de los porteros de la lista definitiva, uno de ellos podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave, en cualquier momento de la fase final del Mundial 2026.