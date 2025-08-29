Dolores Padierna, senadora de Morena, se interpuso ante Alejandro Moreno para evitar que la pelea pasara a mayores ya que vio que quería golpear severamente a Gerardo Fernández Noroña, así lo relató en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de este 29 de agosto.

En dicha sesión se repitieron los videos de la pelea una otra vez con las dos posiciones encontradas a fin de debatir sobre el hecho ocurrido el 27 de agosto.

Dolores Padierna rechazó que se usara la violencia antes que el diálogo, y dijo que intervino a pesar que uno de los puños contra Gerardo Fernández Noroña pasó por su espalda .

“Decidí meterme para intentar que el presidente del Senado, el presidente de la Comisión Permanece del Congreso de la Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores… había una intentona… de agredir con fuerza y cuando voltee a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de la Unión decidí interponerme para que no pasar a mayores… violencia tan feroz como la presenciamos…quería forzosamente golpearlo severamente” Dolores Padierna

Durante su participación se mostró el video a partir del momento en el que se derriba a Emiliano González y ella aprovecha para ponerse detrás de Gerardo Fernández Noroña y apoyar a que saliera del recinto.

Aún con ello se ve cómo el puño de Alejandro Moreno pasa por su espalda con miras a seguir golpeando a Gerardo Fernández Noroña.

Colores Padierna pide que el PRI llame a suplentes de Alejandro Moreno y otros legisladores

Dolores Padierna rechazó que ahora acudan hasta los golpes contra trabajadores de la Cámara de Senadores, por lo que deberían llamar a sus suplentes del PRI para ya no tenerlos en el Congreso.

“Yo lo vi varias veces.. efectivamente.. es un puño deliberado por mi espalda y patear a un ciudadano indefenso tirado en el suelo, darle todavía patadas y romper sus incruentos de trabajo… quien tiene que acudir a la violencia es porque e su ultimo recursos y tal vez sea el último periodo de sesiones que están por que de verdad que lo que queda del PRI los haga entrar en razón y llamen a los suplentes… no podemos seguir degradando a la política…”, continuó relatando.

Dolores Padierna: ataque contra Noroña es contra la investidura del Congreso; está en riesgo la honorabilidad

La senadora dijo que el ataque no fue contra la persona de Gerardo Fernández Noroña sino contra la investidura de la Mesa Directiva del Congreso.

También resaltó que los legisladores deben conducirse con ética y no violentar las normas del Congreso, porque además está en juego la honorabilidad de la institución y la de la política.

Dolores Padierna exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar los delitos en los que pudo incurrir Alejandro Moreno.

Previamente Dolores Padierna se quejó de que la oposición haya adoptado una narrativa de la ultraderecha de Estados Unidos en la que afirma que “somos iguales que Venezuela”.

Cabe recordar que el tema de “traición a la patria” fue el que no se amplió en su debate e 27 de agosto en el que principalmente se buscó señalar a Lilly Téllez por haber pedido colaboración de Estados Unidos.

Alejandro Moreno condenó que la senadora panista fuera objeto de señalamientos por ejercer su libertad de expresión.