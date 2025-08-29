El aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, señaló que estará esperado una nueva agresión por parte de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la sesión de la Comisión Permanente de este viernes 29 de agosto, en caso de que nuevamente vayan a golpearlo.

Así lo dijo luego de que se anunció una ronda de intervenciones para referirse a la pelea de la que fue protagonista el miércoles 27 de agosto junto con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Gerardo Fernández Noroña dijo que se consultara a la asamblea para aprobar si se hace una nueva ronda y si no se aprueba acatará la decisión aunque ello implique una nueva agresión física del PRI, como sucedió el miércoles cuando Alejandro Moreno no tuvo la intervención que se había agendado por cerrar la sesión del Congreso antes de lo esperado.

Posteriormente agregó que espera que no lo golpeen por apegarse a la conducción de la sesión de la Comisión Permanente y pedirles que no tomen más del tiempo de la intervención de cinco minutos, así lo dijo después de que Rubén Moreira comentó que extrañaban al Gerardo Fernández Noroña revolucionario y que permitía el diálogo.

“Si la asamblea decide no abrir otra ronda y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decide venir a golpearme porque yo acate los resolutivos de la asamblea, aquí estaré esperando su nueva agresión” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Comisión Permanente de Congreso

Gerardo Fernández Noroña condena a nombre del Congreso la agresión en su contra

Gerardo Fernández Noroña inició la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de este 29 de agosto leyendo un resolutivo en el que se condenó la pelea que se ha calificado como emboscada y se enlisto cuatro puntos:

Condena a la agresión por los legisladores del PRI La Comisión Permanente exige al PRI detener sus acciones violentas y conducirse con institucionalidad a la altura del cargo que ostentan La Comisión Permanente solicita a las mesas directivas de Diputados y Senadores dar seguimiento a denuncias penales contra legisladores Poder Legislativo privilegie el dialogo constante frente a los debates y no deben repetirse las agresiones

Previamente, Gerardo Fernández Noroña hizo pública una carta al previa en la que pidió que se frene la escalada de violencia en su contra .

Además, en su condena a la agresión sufrida incluyó a Emiliano González González y a Dolores Padierna.

“Enérgica Condena. La Comisión Permanente condena la agresión de seis legisladores del Partido Revolucionario institucional (PRI) en contra del senador del Presidente de la Comisión Permanente Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna y el ciudadano Emiliano González” Gerardo Fernández Noroña. Presidente de la Comisión Permanente de Congreso

En su mensaje recordó que se interpusieron las denuncias penales ante la autoridad competente para que se actúe conforme a la ley.

Gerardo Fernández Noroña: nunca se había agredido a un presidente del Congreso

Gerardo Fernández Noroña insistió que en toda la historia del Congreso mexicano, nunca se había agredido directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso.

El ahora morenista resaltó que sus agresores son el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno y tres legisladores que no forman parte de la Comisión Permanente.

Durante la sesión se retransmitieron videos por parte de las dos partes, por un lado para reforzar la idea de que hubo una agresión sin precedente y por otro lado para señalar que el asunto fue cosechado por el propio Gerardo Fernández Noroña.