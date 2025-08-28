¿Ya escuchaste el corrido de Alito Moreno? Acá la letra completa de la canción en YouTube.

La pelea entre Alito Moreno -de 50 años de edad- con Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores, generó diversas reacciones en redes sociales.

Letra completa del corrido de Alito Moreno, la canción que ya suena en YouTube

En la plataforma YouTube se difundió el corrido de Alito Moreno, la letra de la canción dice lo siguiente:

“Alito Moreno, valiente y cabrón

Le dio a Gerardo Fernández Noroña su lección

Un madrazo en seco, directo al hocico

Por hocicón, traidor, y por cínico

Subió Alito con todo el honor

Sin pedir permiso llegó con valor

Mientras el himno sonaba en el aire Noroña temblaba

Ya no le salió el aire

Dame la palabra le gritó sin miedo

Y Noroña bajó la cara, se hizo pendejo

Muy gallito en redes, muy macho al hablar

Pero frente a Alito, se quiso rajar"

Con miles de reproducciones en YouTube, el corrido de Alito Moreno se ha popularizado en cuestión de horas.

Muchos internautas celebran la canción y destacan el ingenio mexicano para componer un corrido sobre lo que pasó en la Cámara de Senadores.

El tema se suma a los memes y reacciones que ha generado la pelea de Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, quienes protagonizaron un bochornoso momento.

Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña pelean durante cierre de sesión del Senado

Durante el cierre de la Comisión Permanente en el Senado del pasado miércoles 27 de agosto, Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña -de 65 años de edad- se pelearon.

El encontronazo fue captado por diversos medios de comunicación.

La imágenes muestran, en un principio, a Alito Moreno platicando con Gerardo Fernández Noroña. No obstante, todo se sale de control.

Esto porque el senador del PRI jaló a Gerardo Fernández Noroña, lo que derivó en empujones y manotazos.

Alito Moreno contra Gerardo Fernández Noroña (Andrea Chávez vía X)

Durante la gresca también se vieron involucrados algunos senadores y el trabajador Emiliano Gómez, quien cayó mientras buscaba detener a Alito Moreno.

Luego de la pelea, Alito Moreno habló sobre lo sucedido y negó haber empujado a Gerardo Fernández Noroña.

Además de que mencionó que Morena buscaba censurarlos y que Gerardo Fernández Noroña faltó al respeto a los legisladores.

Esto porque no dejó que se diera la última intervención parlamentaria de su fracción en el Senado.

Tanto Gerardo Fernández Noroña como Alito Moreno han dado sus versiones de lo sucedido, generando muchas reacciones en redes y diferentes ámbitos de la política mexicana.