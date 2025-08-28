Ernestina Godoy, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó si es posible iniciar un proceso de desafuero en contra de Alito Moreno por golpear a Gerardo Fernández Noroña.

La riña entre el dirigente nacional del PRI y el integrante de la bancada de Morena en el Senado, sigue dando de qué hablar, pues las partes involucradas analizan las acciones con las que procederán.

Lo anterior debido a que el mismo Gerardo Fernández Noroña pidió el desafuero de Alito Moreno por golpearlo, tema del que Ernestina Godoy explicó si se puede proceder de esa manera.

Alejandro Alito Moreno (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ernestina Godoy explica si se puede pedir desafuero de Alito Moreno

En la sesión del miércoles 27 de agosto, que fue la del cierre de trabajos del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, Alito Moreno golpeó a Gerardo Fernández Noroña en plena tribuna.

Ante lo ocurrido, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó que denunciará penalmente al líder del PRI ante la FGR, además de que pidió que se inicie un proceso de desafuero.

En torno a la posibilidad de que se abra un procedimiento contra Alito Moreno para retirarle el fuero, se han emitido diversas posturas en torno a si por los hechos, se puede comenzar con el proceso.

En ese contexto, Ernestina Godoy, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, respondió de forma contundente debido a que sentenció que cualquier delito puede ser causa de desafuero.

Debido a lo anterior, Ernestina Godoy Ramos sostuvo que la riña que protagonizaron los legisladores federales tiene que se investigada a fondo por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Por cualquier delito, por cualquier delito se pueden pedir desafueros. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones de la Fiscalía” Ernestina Godoy

Ernestina Godoy (Galo Cañas Rodríguez)

¿Se puede pedir desafuero de Alito Moreno por golpear a Gerardo Fernández Noroña? Ignacio Mier también tiene una respuesta

Pese a lo afirmado por Ernestina Godoy sobre la agresión de Alito Moreno contra Gerardo Fernández Noroña, el también morenista, Ignacio Mier, descartó que el pleito alcance para un desafuero.

Así lo refirió el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado al ser abordado por medios de comunicación, ante los cuales dijo que no se debe “sobredimensionar” el incidente.

Aunque hubo empujones y un colaborador lesionado, Ignacio Mier explicó que el desafuero exige una carpeta sólida, una denuncia formal y la solicitud del Ministerio Público, no solo escándalo mediático

En ese sentido, resaltó que por la naturaleza de los hechos, podría adelantar que los daños provocados por Alito Moreno “no alcanzan” para que se dé inicio a un proceso de desafuero en su contra.

Pese a ello, destacó que habría que ver a detalle el caso, pues solo un médico legista podrá determinar la posibilidad de que se dé inicie a un procedimiento en Cámara de Diputados como corresponde.