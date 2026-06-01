Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación ciudadana del 70.1% según MetricsMx, tras conmemorar dos años de su triunfo electoral.

La encuesta del 27 de mayo refleja estabilidad en su aprobación y un repunte en la percepción de soberanía afectada por Estados Unidos: 47.2% de los ciudadanos considera que hay injerencia, mientras que 51.9% coincide en que el vecino del norte interviene en asuntos internos.

En un acto multitudinario, la presidenta de México denunció campañas de desinformación y reafirmó que “cooperación no significa subordinación”, enviando un mensaje firme en defensa de la independencia nacional.

La encuesta que muestra respaldo a Sheinbaum y mayor inquietud por Estados Unidos ( SDPNoticias)

Evolución de la aprobación de Claudia Sheinbaum

Durante el mes de mayo, la aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia excepcional, manteniéndose siempre por encima del umbral del 70%.

En la semana del 13 de mayo, la aprobación se situó en 70.1%. Para la del 20 de mayo, el respaldo total subió ligeramente a 70.5%, registrando un fortalecimiento significativo en su base de apoyo más sólida: el segmento que “aprueba mucho” su gestión alcanzó un pico del 61.7%.

Un dato relevante de este periodo es el comportamiento de la desaprobación. En la medición del 20 de mayo, la desaprobación cayó a su nivel más bajo registrado recientemente, ubicándose en un 19.5%.

Al cierre del mes, el 27 de mayo, la aprobación regresó al 70.1%, con una desaprobación que se mantiene en rangos controlados del 21.9%.

Encuesta: Sheinbaum conserva alta aprobación ( SDPNoticias)

Percepción ciudadana sobre soberanía y relación con Estados Unidos

La opinión pública mexicana refleja una creciente preocupación por la autonomía de México frente a Estados Unidos.

Según la encuesta del 27 de mayo, el 47.2% de los ciudadanos considera que la soberanía de México está siendo afectada por acciones o decisiones del gobierno de los Estados Unidos.

Este sentimiento de alerta se ve reforzado por la percepción de injerencia. El 51.9% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que Estados Unidos interviene en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, una postura que se ha intensificado ante eventos recientes de la agenda bilateral.

En contraste, un 34.9% se mostró en desacuerdo con dicha afirmación.

Dos datos que revela la nueva encuesta sobre México y Estados Unidos ( SDPNoticias)

Sheinbaum envía un mensaje en defensa de la soberanía

En un acto multitudinario el 31 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum emitió un mensaje contundente sobre la relación con el exterior.

La presidenta de México denunció una “ofensiva mediática” y campañas de desinformación orquestadas por sectores conservadores nacionales e internacionales que buscan erosionar la Transformación.

En ese sentido, Sheinbaum fue enfática al referirse a incidentes específicos que han tensado la relación bilateral con Estados Unidos:

Agentes sin acreditación en Chihuahua: Criticó la presencia de agentes estadounidenses que operaban en territorio mexicano sin registro oficial, enfatizando que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden a las autoridades nacionales.

Solicitudes de extradición en Sinaloa: Calificó como un hecho sin precedentes y una injerencia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la detención de 10 ciudadanos mexicanos, incluidos funcionarios electos, sin presentar pruebas públicas.

“¡México no es piñata de nadie!”, exclamó la presidenta, reafirmando que, aunque su gobierno cree en la cooperación para enfrentar problemas comunes como el narcotráfico y el tráfico de armas, “cooperación no significa subordinación”.

El mensaje de Claudia Sheinbaum concluyó con un llamado a la unidad nacional para defender la independencia, bajo la premisa de que en México deciden las y los mexicanos.

130 mil personas fueron al segundo informe de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. (Yazmín Bentacourt/SDPNoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Los resultados provienen de una serie de encuestas telefónicas automatizadas realizadas a 800 adultos residentes en México por semana.

Las mediciones cuentan con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando muestras probabilísticas basadas en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).