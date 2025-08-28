Alejandro “Alito” Moreno hizo un llamado a Claudia Sheinbaum para que “se dedique a gobernar en lugar de polarizar”, luego de que la presidenta diera su opinión por el pleito con Gerardo Fernández Noroña en el Senado.

Fue el miércoles 27 de agosto de 2025 cuando la Cámara de Senadores se convirtió en el escenario de “una agresión sin precedentes” por parte de Alito Moreno a Gerardo Fernández Noroña, a quien recriminó por no haberle dado la palabra en sesión.

Su pleito con Noroña terminó en un trabajador herido, identificado como Emiliano González, así como una denuncia penal y solicitud de desafuero contra todos los que participaron en la agresión contra el presidente de la Cámara Alta:

Alito Moreno pide a Claudia Sheinbaum “que se dedique a gobernar” por haber dado su opinión por el pleito con Noroña

En el marco de la Reunión Plenaria del PRI, el dirigente Alito Moreno reaccionó a las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el pleito con Noroña, exhortándola a “que se dedique a gobernar” en lugar de generar “polarización”.

“Las declaraciones del Gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia”, señaló Alito Moreno y pidió a Claudia Sheinbaum no meterse en temas de partidos.

“Yo creo que el debate de la política y de los políticos están en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos” Alito Moreno

Alito Moreno señaló que, quiera participar en el trabajo político o tomar partido en debates, deberá “irse a la presidencia de un partido político o volverse legisladores”.

“Quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el gobierno de Estado mexicano, que se dedique a gobernar”, puntualizó.

Alejandro Moreno respondió a Claudia Sheinbaum: la exhortó a que se dedique a gobernar en lugar de polarizar.



Video: @gamboa_arzola pic.twitter.com/H5ymyAk4Cd — Emeequis (@emeequis) August 28, 2025

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum de Alito Moreno?

En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum dijo que los gritos, jaloneos y empujones de Alito Moreno a Gerardo Fernández Noroña son “una muestra de los que es el PRIAN”.

Claudia Sheinbaum también se refirió a Alito Moreno como una persona “autoritaria”, y que incluso le recordaba a los violentos grupos de porros de la Facultad de Derecho que agredían a otros estudiantes de la UNAM.