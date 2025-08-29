Gerardo Fernández Noroña, aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, exigió a senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), especialmente a Alejandro Moreno, detener “la escalada de violencia” en su contra pues dijo que confunden la política con el pandillerismo.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, respondió así en una carta al coordinador de senadores del PRI, Manuel Añorve, para insistir que orquestaron un operativo planeado con antelación para agredirlo pues incluso participaron senadores del PRI que no son parte de la Comisión Permanente.

“Les exijo detener su escalada de violencia. Son líderes políticos del PRI y representantes de la Nación, deberían estar a la altura de su encargo, pero ustedes confunden la política con el pandillerismo.” Gerardo Fernández Noroña

Carta en la que Gerardo Fernández Noroña pide al PRI frenar escalada de violencia (Especial )

Gerardo Fernandez Noroña reclama al PRI haber amenazado de muerte a su “indefenso” colaborador Emiliano González González

Gerardo Fernández Noroña denunció que su colaborador Emiliano González González fue golpeado por los senadores del PRI al haber estado indefenso en el suelo y lo amenazaron de muerte.

“Particularmente grave fue la agresión a Emiliano González González, trabajador de mi equipo en el Senado, que grababa la agresión y que fue agredido de manera directa por el senador Alejandro Moreno; golpeado y pateado en el piso por el diputado federal Erubiel Lorenzo y el diputado federal Carlos Eduardo Mancilla y, golpeado, pateado en el suelo después por el diputado Rubén Moreira y por el propio senador Alejandro Moreno; quién además lo amenazó de muerte” Gerardo Fernández Noroña. Presidente Cámara de Senadores

Incluso señaló que golpearon a la diputada Dolores Padierna, quienes encontraba junto a él y que los videos demuestran todo ello.

Gerardo Fernández Noroña enlisto a 6 senadores y diputados del PRI que lo emboscaron y agredieron

Gerardo Fernández Noroña identificó los seis senadores del PRI que lo emboscaron y agredieron en la Comisión Permanente:

Alejandro Moreno Manuel AÑorve Ruben Moreira Pablo Angulo Erubiel Lorenzo Alonso Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla

Y es que dijo que mientras Alejandro Moreno se colocó detrás de él, los senadores bloquearon los lados izquierdo y derecho de donde él se encontraba.

Además, se quejó de la marcha de Alejandro Moreno y dijo que enviaron mil 500 priistas a tomar la Cámara de Senadores por lo que cuestionó si van a continuar con sus acciones violentas.

Gerardo Fernandez Noroña del fin de su presidencia en el Senado

Gerardo Fernández Noroña se ha mantenido en los titulares de los medios en los últimos días de su presidencia en la Cámara de Senadores.

Esta presidencia es rotativa y se cambia cada año, por lo que el 1 de septiembre iniciará el segundo año de ejercicio de la 66 Legislatura.

Ya se sabe que será Laura Itzel Castillo la nueva presidenta del Senado y justo hoy 29 de agosto se espera que a las 13:00 horas se lleve a cabo la junta previa para elegirla.



