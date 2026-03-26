La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que el derrame de petróleo en el Golfo de México no ha provocado “daño ambiental severo”.

“No hemos detectado daño ambiental severo, eso sí lo quiero decir con mucho énfasis” Alicia Bárcena, titular de la Semarnat

Alicia Bárcena, titular de Semarnat informó que solo cinco especímenes —entre aves y tortugas— fueron afectados, pero ya fueron liberados.

Además, se realizarán estudios sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas del Corredor Arrecifal del Suroeste.

La Semarnat interpuso denuncias ante la FGR contra quien resulte responsable y mantiene un despliegue permanente de supervisión en la zona.

No hay daño severo a especies en el Golfo de México tras derrame de petróleo

Alicia Bárcena destacó que se localizaron 5 especímenes, entre aves y tortugas, con afectaciones provocadas por el derrame de hidrocarburos; sin embargo, ya fueron liberadas.

Asimismo, señaló que por el momento no hay indicios de que exista un daño severo de las especies marinas.

“Por el momento no tenemos un daño severo de las especies. Sí, tenemos indicaciones de algunas aves que han sido afectadas, tortugas que fueron afectadas… la verdad sí nos parece que es muy importante decirlo, sí hay algunos especímenes afectados como se han mencionado, son 5 pero no hay más por el momento” Alicia Bárcena, titular de la Semarnat

Por otra parte, señaló que como parte de las investigaciones, así como de la atención a las afectaciones, se realizará un análisis de la vulnerabilidad de los ecosistemas que forman parte del Corredor Arrecifal del Suroeste, particularmente del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano.

“Toda Semarnat…haremos una caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano para determinar el daño ambiental que por ahora <b>se </b>descarta que sea severo” Alicia Bárcena, titular de la Semarnat

Semarnat interpuso denuncias ante la FGR por derrame de petróleo en el Golfo de México

Alicia Bárcena señaló que la Semarnat, a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable.

“La ASEA está interponiendo las denuncias correspondientes antel al Fiscalía General de la República a quien resulte responsable” Alicia Bárcena, titular de la Semarnat

Asimismo, señaló que se mantiene un despliegue permanente de supervisión, verificación y atención en campo por el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Además de la emisión de requerimientos a las empresas “para garantizar la protección ambiental y el seguimiento integral de incidentes”.

Por otra parte, señaló que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sostenido reuniones con los autores del mapa interactivo que documentó lugares afectados.

Esto para intercambiar información, así como para realizar recorridos con su acompañamiento e identificar los posibles daños en flora y fauna.