El Golfo de México alberga el Corredor Arrecifal del Suroeste, un sistema de arrecifes sumergidos que funciona como un puente invisible entre el centro y el sureste del país.

Datos señalan que el Corredor Arrecifal del Suroeste no solo se compone de arrecifes de coral, sino que salvaguarda otros importantes ecosistemas de la región.

Qué es el Corredor Arrecifal del Suroeste y qué estados atraviesa

El Corredor Arrecifal del Suroeste es un Área Natural Protegida (ANP) destinada a salvaguardar una red de arrecifes de coral que, a diferencia de los del Caribe, están sumergidos bajo el agua.

Corredor Arrecifal del Suroeste (Universidad Veracruzana)

De acuerdo con la información, esta zona ayuda a mantener el equilibrio ecológico de toda la región, pues permite que las especies marinas migren y se reproduzcan a lo largo del Golfo de México.

Este corredor atraviesa las aguas frente a las costas de tres estados clave:

Veracruz Tabasco Campeche

Corredor Arrecifal del Suroeste alberga más que arrecifes de coral; los detalles

El Corredor Arrecifal del Suroeste cuenta con una extensión aproximada de más de 1.1 millones de hectáreas. Esta vasta superficie conecta al corredor con:

Sistema Arrecifal Veracruzano

Sonda de Campeche

En el Corredor Arrecifal del Suroeste existen varios ecosistemas marinos y costeros muy importantes por su biodiversidad y protección de la costa, entre ellos se encuentran: