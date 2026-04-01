La administración de Donald Trump eliminó las medidas de protección para la ballena de Rice, especie en peligro de extinción con apenas unos 50 ejemplares en el Golfo de México.

La decisión busca priorizar la expansión de proyectos petroleros y gasíferos en la región, recurriendo al llamado “Escuadrón de Dios”, un comité federal con facultades extraordinarias que no se reunía desde 1992.

Organizaciones ambientalistas advierten que esta medida podría condenar a la extinción a la especie y afectar gravemente el ecosistema marino del Golfo de México.

Ballenas de Rice en riesgo por plan petrolero de Trump y su “Escuadrón de Dios”

El gobierno de Donald Trump busca ampliar la perforación de petróleo y gas en el Golfo de México buscando eliminar las medidas que protegían de riesgos a la ballena de Rice, una especie de la que quedan apenas unos 50 ejemplares.

Para lograrlo, la administración de Trump recurrió al llamado “Escuadrón de Dios”, nombre con el que críticos se refieren al Comité de Especies en Peligro de Extinción, un grupo federal con facultades extraordinarias para autorizar proyectos incluso si amenazan la supervivencia de especies protegidas.

Este comité no se reunía desde 1992 y ahora fue convocado para evaluar una posible exención a la Ley de Especies en Peligro de Extinción, bajo el argumento de “seguridad nacional”, en medio de tensiones globales y crisis energética.

Doug Burgum, secretario del Interior convocó una reunión de la Comisión de Especies en Peligro de Extinción, también conocido como el "Escuadrón de Dios" (Alex Brandon/AP )

Eliminación de medidas de protección por parte de Trump, condenaría a la ballena de Rice

Organizaciones ambientalistas advierten que esta decisión podría condenar a la extinción a la ballena de Rice y afectar a otras especies marinas por riesgos como derrames, tráfico marítimo y exploración petrolera.

También hay quienes cuestionan el uso del argumento de seguridad nacional, señalando que este tipo de exenciones deberían ser excepcionales y justificadas con amenazas concretas y reales, lo que hasta ahora no ha sido detallado públicamente.

En ese sentido, estas son las protecciones a la ballena de Rice que el gobierno federal de Estados Unidos quiere eliminar, las cuales fueron impuestas por la National Marine Fisheries Service (NMFS):

Límites de velocidad de embarcaciones: obliga reducir la velocidad de los barcos de la industria petrolera en las zonas de hábitat de la ballena de Rice para evitar colisiones, ya que ellas duermen cerca de la superficie y son muy vulnerables.

Distancias de seguridad y monitoreo: requerimientos para mantener distancia de las ballenas observadas, mejorar la detección de ballenas y limitar actividades nocturnas.

Restricciones a encuestas sísmicas: limitaciones al uso de cañones de aire que generan ruido extremo bajo el agua, el cual interfiere con la comunicación, navegación y alimentación de las ballenas.

Otras medidas de mitigación: Requerimientos generales para evitar daños por ruido, derrames de petróleo y perturbación del hábitat crítico.

Un informe científico de la NMFS de 2025 indicaba que estas medidas razonables podrían permitir la actividad petrolera sin extinguir la especie.

Pero con la decisión del comité, la industria petrolera queda exenta de cumplir con estas obligaciones bajo la Ley de Especies en Peligro.