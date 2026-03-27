La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que un grupo de expertos se mantiene para la investigación de hechos como el derrame en el Golfo de México.

Desde su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum destacó que el grupo interdisciplinario es permanente y señaló que existe el protocolo de la instalación de un control de mando para conocer fugas y derrames de hidrocarburos.

Grupo de expertos permanente investiga derrame en el Golfo de México: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que se conformó un grupo de expertos permanente para la investigación del derrame de petróleo en el Golfo de México, así como para posibles hechos futuros.

De acuerdo con la presidenta, este grupo instalará un puesto de mando para poder atender cualquier nuevo incidente con hidrocarburos para su atención y contención.

“Este grupo interdisciplinario para investigar el eh particularmente estos derrames va a permanecer de manera permanente ya existe cuando hay un incidente como estos que se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender eso” Claudia Sheinbaum

Este equipo de expertos está integrado por:

Secretaría de Marina (SEMAR)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Secretaría de Energía (SENER)

Se desarrollarán alertamientos para atender posibles derrames, asegura Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió que este grupo de expertos desarrollará alertamientos para contener posibles incidentes como el derrame de hidrocarburos.

“Vamos a mantener este equipo de trabajo… para trabajar en sistemas de alertamiento que nos permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo” Claudia Sheinbaum

Asimismo, se están desarrollando sistemas para contener algún problema de contaminación de manera integral, pues este tipo de sistemas ya existen en instituciones como la Semar y Pemex.

Además, Claudia Sheinbaum señaló que se trabaja en la identificación del barco del que emanó el primer derrame; además de que se investiga si la contaminación del yacimiento de Cantarell es natural o por alguna falla en el pozo.