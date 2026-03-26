Dependencias federales han desplegado más de 2 mil 450 elementos para atender el derrame de hidrocarburos en las zonas costeras de Veracruz y Tabasco, que ha dejado varios daños.

En los trabajos de limpieza y atención a las playas de Veracruz y Tabasco participa personal de:

Secretaría de Marina (Semar)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Secretaría de Energía (Sener)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Autoridades estatales y locales

Semar, Pemex y Profepa atienden derrame de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco (Cortesía)

Grupo Interinstitucional atiende derrame de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco

Desde hace semanas se reporta un derrame de petróleo en el Corredor Arrecifal del Suroeste y, según las fuentes, este material ha alcanzado 630 kilómetros de línea del Golfo de México.

Ante la presencia de hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tabasco, elementos de Semar, Pemex y Profepa realizan diversas actividades operativas, técnicas y de mitigación, entre ellas:

Patrullajes marítimos, terrestres y aéreos para detectar manchas de hidrocarburo o recales en las costas

Uso de radares satelitales y el análisis de imágenes para monitorear las trayectorias del contaminante en el mar

Instalación de barreras de contención y cordones oleofílicos para evitar que el crudo se interne en cuerpos de agua dulce

Implementación de embarcaciones especializadas para la recuperación de hidrocarburos directamente en la superficie marina

Personal técnico verifica el estado de instalaciones estratégicas, zonas de manglar y muelles para documentar el tipo de residuo (ya sea fresco o intemperizado)

Se monitorean Áreas Naturales Protegidas y se implementan acciones para atender impactos en la vegetación y ejemplares de vida silvestre

Recolección y disposición final de los materiales contaminados se realice conforme a la normativa ambiental

Toma y análisis de muestras para determinar científicamente el origen del hidrocarburo

Cabe mencionar que estas acciones se realizan de frente al próximo periodo vacacional de Semana Santa 2026, que podría verse afectado por la presencia de hidrocarburos en las playas.