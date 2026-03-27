Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que las playas del Golfo de México están listas para recibir turistas en este periodo vacacional de Semana Santa.

“Las Playas del Golfo de México están limpias y listas para recibir a los vacacionistas” Miguel Ángel Miranda, titular de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex

A través de redes sociales, Pemex mostró un recorrido aéreo donde asegura que las playas no presentan mayores afectaciones por el derrame de hidrocarburos

Semar, Pemex y Profepa atienden derrame de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco (Cortesía)

Pemex destinó millones de pesos a la limpieza de playas en el Golfo de México

De acuerdo con Miguel Ángel Miranda, titular de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex, las playas del Golfo de México están listas para Semana Santa.

En ese sentido, señaló que las labores de limpieza presentan un avance del 90% tras el derrame de hidrocarburo registrado desde principios de mes.

En específico, las grabaciones aéreas muestran el buen estado de las siguientes playas:

Malecón de Coatzacoalcos, Veracruz

Playa Linda, Veracruz

Laguna de El Ostión en Pajapan, Veracruz

Zonas costeras desde Coatzacoalcos hasta el municipio de Alvarado, Veracruz

Desembocadura del río Papaloapan, Veracruz

Playa El Alacrán en Cárdenas, Tabasco

Playa del Sol en Paraíso, Tabasco

Para lograr estos resultados, Pemex informó que ha atendido más de 223 kilómetros de litoral, retirando más de 430 toneladas de residuos contaminantes.

Esto mediante el despliegue de más de 700 trabajadores en 29 frentes de trabajo distribuidos vía mar, aire y tierra en ambos estados, con una inversión de 217 millones de pesos en labores de limpieza.