Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que las playas del Golfo de México están listas para recibir turistas en este periodo vacacional de Semana Santa.
“Las Playas del Golfo de México están limpias y listas para recibir a los vacacionistas”Miguel Ángel Miranda, titular de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex
A través de redes sociales, Pemex mostró un recorrido aéreo donde asegura que las playas no presentan mayores afectaciones por el derrame de hidrocarburos
Pemex destinó millones de pesos a la limpieza de playas en el Golfo de México
De acuerdo con Miguel Ángel Miranda, titular de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex, las playas del Golfo de México están listas para Semana Santa.
En ese sentido, señaló que las labores de limpieza presentan un avance del 90% tras el derrame de hidrocarburo registrado desde principios de mes.
En específico, las grabaciones aéreas muestran el buen estado de las siguientes playas:
- Malecón de Coatzacoalcos, Veracruz
- Playa Linda, Veracruz
- Laguna de El Ostión en Pajapan, Veracruz
- Zonas costeras desde Coatzacoalcos hasta el municipio de Alvarado, Veracruz
- Desembocadura del río Papaloapan, Veracruz
- Playa El Alacrán en Cárdenas, Tabasco
- Playa del Sol en Paraíso, Tabasco
Para lograr estos resultados, Pemex informó que ha atendido más de 223 kilómetros de litoral, retirando más de 430 toneladas de residuos contaminantes.
Esto mediante el despliegue de más de 700 trabajadores en 29 frentes de trabajo distribuidos vía mar, aire y tierra en ambos estados, con una inversión de 217 millones de pesos en labores de limpieza.