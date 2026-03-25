La Secretaría de Marina (Semar) alertó sobre presencia de una mancha de hidrocarburos en playa Miramar, Tamaulipas, tras recorridos de vigilancia; ya trabajan en zona afectada.

El hallazgo se dio por los trabajos contra el derrame de hidrocarburos que se reportó originalmente en Veracruz y que afecta la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste.

Debido al derrame de hidrocarburos, asociaciones como Abogados Ambientalistas, exigen la contención inmediata para que los contaminantes no afecten las playas de Tamaulipas.

Alertan presencia de manchas de hidrocarburos en Playa Miramar, Tamaulipas

Elementos de Protección al Medio Ambiente Marino (Proman) encontraron manchas de hidrocarburo en forma sólida, dispersas por la playa Miramar, informó la Semar este miércoles 25 de marzo.

Tal como compartieron en imágenes, las autoridades procedieron con el retiro de los residuos de hidrocarburos así como los diversos fragmentos hallados en la playa Miramar.

Los residuos, tal como dieron a conocer, serán procesados y confinados, además de que se destruirán de manera controlada para evitar mayores daños al medioambiente o a la salud.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que realizan trabajos coordinados con Semar, con barreras de contención y monitoreo de agua, aire y fauna.

Localizan manchas de hidrocarburos en Playa Miramar, Tamaulipas (Armada de México)

Sólo el día martes 24 de marzo, Erasmo González Robledo, alcalde de Ciudad Madero, en donde está ubicada playa Miramar, señaló que la zona costera no tenía riesgos de residuos.

Asociaciones exigen contención en playas de Tamaulipas ante hallazgo de hidrocarburos

De momento, el alcalde de Ciudad Madero no se ha pronunciado en sus redes sobre el hallazgo de hidrocarburos en playa Miramar, sin embargo, asociaciones civiles exigen contención.

La Asociación de Abogados Ambientalistas exigen tanto la contención inmediata, no sólo por la emergencia ambiental, también por el riesgo progresivo para el litoral de Tamaulipas.

Asimismo, su presidente, Ricardo Cruz Haro señaló que se debe realizar una investigación independiente para establecer responsabilidad, la correspondiente sanción y la reparación del daño.

A esta petición se sumo Oceana, que declaró que el derrame y su extensión afecta al Golfo de México y a las comunidades costeras, quienes son tratados como una zona de sacrificio ambiental.