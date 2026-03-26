El gobierno de México informó que el derrame de petróleo que afectó las costas de Veracruz y Tabasco en el Golfo de México tiene tres posibles fuentes:

Un buque fondeado cerca de Coatzacoalcos Emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos Otras emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, destacó que desde el primer momento se desplegaron acciones de contención junto con Pemex y Semarnat.

Además, aseguró que las playas están limpias y llamó a la población a visitarlas durante Semana Santa.

Este es el origen del derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

En conferencia de prensa, Raymundo Pedro Morales Ángeles resaltó que de acuerdo con la investigación que se realizó el derrame de petróleo en las costas de Veracruz y Tabasco tiene tres fuentes.

Entre ellas un buque que estuvo fondeado cerca de Coatzacoalcos, sin embargo hasta el momento se desconoce cuál es el que hizo el vertimiento.

Raymundo Pedro Morales Ángeles destacó que en ese momento había 13 buques en la zona, por lo que todos se encuentran bajo investigación para deslindar responsabilidades.

Cuatro de estos aún navegan en aguas mexicanas y el resto en aguas internacionales.

Raymundo Pedro Morales Ángeles no detalló las empresas propietarias de dichas embarcaciones.

Sobre las chapopoteras en Coatzacoalcos, Raymundo Pedro Morales Ángeles explicó que han sido intermitentes las emanaciones, pero hoy se encuentran limpias, aunque no se puede descartar que vuelvan a emitir emanaciones.

Sin embargo, puntualizó que “la fuente que sigue activa y que creen que es la que más contaminantes ha vertido, son las chapopoteras naturales que se encuentra en la sonda de Campeche”.

Aunque tienen una emanación natural permanente, se ha detectado un mayor flujo de contaminante en el último mes.

Por ello se está colocando en coordinación con Pemex, barreras marinas para contener el contaminante y que ya no llegue a las playas.

Raymundo Pedro Morales Ángeles invita a la población a acudir a las playas de Veracruz y Tabasco tras derrame de petróleo

Este jueves 26 de marzo se dio un informe preliminar del avance de las investigaciones sobre el derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco.

Raymundo Pedro Morales Ángeles informó que desde el 2 de marzo se detectaron manchas de petróleo en el mar, por lo que las autoridades mexicanas actuaron de inmediato.

Señaló que las playas de Veracruz y Tabasco están limpias, por lo que invitó a la población a acudir a las playas en Semana Santa.

Sin embargo, Raymundo Pedro Morales Ángeles dejó en claro que continuarán investigando la zona para contener cualquier tipo de derrame que vuelva a suceder.