La Secretaría de Marina identificó tres posibles fuentes del derrame de petróleo en el Golfo de México que ha afectado las costas de Veracruz y Tabasco:

Un buque fondeado cerca de Coatzacoalcos Emanaciones naturales de chapopoteras en la zona portuaria Una chapopotera en la Sonda de Campeche, considerada la más activa

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, explicó que el flujo contaminante podría deberse a una falla estructural en la plataforma de Cantarell.

Actualmente se realizan verificaciones con drones submarinos y buzos para determinar cuál de las tres fuentes es la causante del derrame de petróleo.

Semar detalla las tres posibles fuentes del derrame de petróleo en el Golfo

El 26 de marzo de 2026, el secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles identificó tres posibles fuentes del derrame de petróleo en el Golfo de México, el cual ha afectado las costas de Veracruz y Tabasco:

Un buque fondeado: Se detectó un vertimiento proveniente de una embarcación que se encontraba cerca de Coatzacoalcos. Actualmente, 13 buques se encuentran bajo investigación para determinar cuál fue el responsable de la descarga. Cuatro de estos continúan en aguas mexicanas y el resto en aguas internacionales.

Chapopoteras en Coatzacoalcos: Se detectaron emanaciones naturales localizadas a cinco millas del puerto de Coatzacoalcos. Éstas han ocurrido de forma intermitente.

Emanaciones en la Sonda de Campeche: La chapopotera se encuentra en la zona del Complejo de Cantarell, a 60 millas de Ciudad del Carmen. Aunque se trata de una emanación natural permanente, en el último mes se registró un flujo de contaminante mayor a lo habitual, por lo que hoy se considera la fuente más activa.

Posible falla estructural en plataforma de Catarell habría originado derrame de petróleo en el Golfo de México

Una vez que se identificaron las posibles fuentes del derrame de crudo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades locales, se concentran primordialmente en la chapopotera natural ubicada en la zona de Cantarell.

De acuerdo con el Ministro de Secretaría de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al registrar la chapopotera natural un flujo contaminante mayor al habitual, se tiene que hacer una evaluación para conocer el motivo.

Su comportamiento podría deberse a que la emanación natural ha aumentado o existe una falla estructural en la plataforma.

Actualmente la instalación está siendo verificada por drones submarinos y buzos.

A la par, en coordinación con Pemex, se han instalado barras marinas, también llamadas barras de contención, para evitar que el petróleo se siga expandiendo.