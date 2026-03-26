La gobernadora Rocío Nahle minimizó la gravedad del derrame de hidrocarburos en el Corredor Arrecifal del Suroeste en el Golfo de México, así como su impacto en las playas del estado de Veracruz.

Rocío Nahle mencionó que han registrado “gotas de hidrocarburo” en algunas playas de Veracruz, cuando la realidad es que este material está presente en 3 kilómetros de la costa.

Rocío Nahle minimiza gravedad de hidrocarburos en Veracruz; destaca limpieza de playas

A través de redes sociales, Rocío Nahle informó que, junto a la ciudadanía e instituciones, han estado supervisando y limpiando playas de Veracruz, de frente a las vacaciones de Semana Santa.

Rocío Nahle minimiza impacto de hidrocarburos en playas de Veracruz (Captura de pantalla)

Rocío Nahle sostuvo que el origen del hidrocarburo no es una instalación de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que se trata de un problema con una petrolera privada que opera en altamar.

Pese a la gravedad del derrame, que se extiende por 630 kilómetros, la gobernadora Rocío Nahle dijo que solo son “gotas” y se prepara con trabajos de limpieza para recibir a los turistas.

Fuentes han señalado que, contrario a la “versión oficial”, la presencia de hidrocarburo es tal que registran cientos de peces muertos a lo largo de la costa, así como daños a otras especies.

Dada la cantidad de hidrocarburos que han llegado a las playas de Veracruz, es poco recomendable que los turistas las visiten y se metan al agua, pues esto traería afectaciones a la salud, como problemas en la piel.