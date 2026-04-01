Estados Unidos retiró sus restricciones ambientales que limitaban la actividad petrolera en el Golfo de México, en una decisión impulsada por Donald Trump y sus argumentos de seguridad nacional y el contexto internacional.

El llamado “Escuadrón de Dios”, un comité federal con poder para intervenir en la protección de especies en peligro, aprobó por unanimidad eliminar las limitaciones que protegían a cetáceos, tortugas y otras especies marinas en el Golfo de México.

Estados Unidos elimina límites a petroleras en Golfo de México por “seguridad nacional”

El “Escuadrón de Dios” que no se reunía desde hace 35 años, permitió a las empresas petroleras ampliar la exploración y producción de hidrocarburos en la región del Golfo de México al levantar las medidas ambientales.

La decisión fue respaldada por funcionarios del gobierno de Donald Trump, quienes argumentaron que las restricciones ambientales estaban frenando la producción energética.

Esto aunado al aumento en los precios del petróleo derivado del conflicto que Estados Unidos mantiene con Irán, por lo que el Comité federal aprobó eliminar las medidas que protegían a varias especies y ecosistemas marítimos.

Incluso, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó la medida como “una cuestión de seguridad nacional urgente”, al advertir que mantener las limitaciones podría afectar el suministro energético para las fuerzas armadas.

La medida que da más libertades a empresas petroleras, ha generado preocupación entre especialistas y ambientalistas, ya que implica reducir la protección de especies en peligro de extinción como ballenas, tortugas marinas y peces vulnerables, lo que podría poner en riesgo ecosistemas clave del Golfo de México.