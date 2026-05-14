Mariana Rodríguez explotó contra el morenista Alejandro Murat por los ataques a su hermano Jorge Rodríguez, a quien acusó de ser proveedor de Nuevo León, estado gobernado por Samuel García.

“Ninguna de esas acusaciones son reales, y ayer el grupo parlamentario de Morena, junto con el oaxaqueño Alejandro Murat, vienen y dan una rueda de prensa”. Mariana Rodríguez

En un video difundido en sus redes sociales, la presidenta del DIF Capullos en Nuevo León rechazó los señalamientos contra su hermano por parte de Morena, tales como:

Ser médico cirujano Vivir en Guadalajara Ser socio de empresas hospitalarias Ser proveedor del Gobierno de Nuevo León

A decir de Mariana Rodríguez, ninguna de esas acusaciones difundidas por Alejandro Murat durante una conferencia de prensa, son ciertas, por lo que invitó al partido Morena a corroborar su información.

“Pónganse a trabajar”: Mariana Rodríguez explota contra Alejandro Murat

Anabel Alcocer, dirigente de Morena en Nuevo León, y Alejandro Murat, señalaron que Jorge Rodríguez es socio en diversas empresas de Jalisco y proveedor del gobierno estatal de Movimiento Ciudadano.

En respuesta, Mariana Rodríguez negó los señalamientos contra su hermano y llamó a Morena en Nuevo León a “ponerse a trabajar y centrarse en temas que verdaderamente le importan a la gente“.

Mariana Rodríguez afirmó que defendería a su hermano, ya que lo dicho por el exgobernador de Oaxaca es falso.

“¿Han verificado lo que están acusando?, de verdad, Morena, ¿han verificado lo que están acusando?, lo nota que sacaron, ¿la leyeron?, o sea es increíble que se esté replicando esto, claro, sabemos el fondo, pero claro que voy a salir a dar la cara por Jorge mi hermano” Mariana Rodríguez

Alejandro Murat (Alejandro Murat Hinojosa / Facebook)

¿Quién es Jorge Rodríguez y de qué lo acusa Morena?

Jorge Rodríguez es un ingeniero, hermano menor de Mariana Rodríguez, y señalado por Alejandro Murat de transferir 7 mil 200 millones de pesos a un despacho vinculado con la familia de Samuel García.

Según Morena, desde 2021 la administración de Samuel García habría adjudicado al menos cinco licitaciones del sector salud a una empresa vinculada con Jorge Rodríguez, entre las que destacan las siguientes compañías;