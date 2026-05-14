Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una “mentirosa serial” que desprecia la cultura mexicana.

Esto luego de que Isabel Díaz Ayuso reclamara que el gobierno de México “oculta” el Huei Tzompantli, un muro de cráneos humanos de Tenochtitlan cuyos vestigios y réplica pueden ser visitados en el Museo del Templo Mayor.

Asimismo, el titular de Fonatur resaltó que Isabel Díaz Ayuso solo dice “una bola de chorradas sin sentido” en su búsqueda de criticar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ayuso es una “mentirosa serial” que desprecia nuestra cultura: Fonatur

El titular de Fonatur aseguró que Isabel Díaz Ayuso es una “mentirosa serial”, luego de que afirmara en la Asamblea de Madrid que el gobierno de Claudia Sheinbaum “oculta” la historia del México prehispánico.

Esto al hacer referencia al Huei Tzompantli como si se tratara de un hallazgo de la historia mexica que se encuentra oculto, cuando está documentado y exhibido en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Fonatur, este discurso demuestra el “total desprecio” de Isabel Díaz Ayuso hacia México y criticó a aquellos “mexicanos sin autoestima” que avalan el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“La mentirosa serial se refiere al Huei Tzompantli. Del cual se expresa con total desprecio, es increíble que algunos mexicanos sin autoestima sigan avalando este discurso de desprecio a nuestra cultura. Además le suma lo del comunismo para el final decir una bola de chorradas sin sentido” Sebastián Ramírez Mendoza, titular de Fonatur

Fonatur responde a Ayuso y la llama "mentirosa serial" (@Sebas_RM/ X)

Asimismo, Sebastián Ramírez Mendoza resaltó que el discurso donde busca relacionar al gobierno de México con el comunismo sólo muestra que que la madrileña dice “una bola de chorradas sin sentido”.

“¿Qué hay bajo tierra?”: Ayuso cuestiona historia prehispánica de México a Sheinbaum

Isabel Díaz Ayuso volvió a criticar al gobierno de México, ahora por supuestamente ocultar la historia del Huei Tzompantli, columna de cráneos humanos que, según la madrileña, serían la muestra del “beneficio” del mestizaje.

“Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos, ¿qué hay en la calle Guatemala 24 en Ciudad de México? ¿Qué hay bajo tierra? Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno, porque es la verdad y la historia de todos” Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum sería quien debería “pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio”.