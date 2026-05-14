La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que a solicitud suya, el partido inició un proceso interno en contra del alcalde de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera Trejo.

Esto luego de que Juan Rivera Trejo protagonizará una polémica, debido a que organizó una lujosa fiesta de XV años para su hija.

“El presidente municipal de Chignahuapan en Puebla, que recientemente conocimos de algún acto de frivolidad, sí le podemos iniciar el oficio a solicitud mía con la comisión, que iniciemos un proceso contra el presidente municipal”. Ariadna Montiel