Diversos pescadores reportaron el impacto en el mar por un derrame petrolero en aguas de los estado de Tabasco y Veracruz.

A través de sus redes sociales, denunciaron que sus redes y embarcaciones resultaron afectadas por petróleo, así como algunas playas.

Pescadores acusan pérdidas por derrame petrolero en Tabasco y Veracruz

Pescadores de Tabasco y Veracruz vieron afectado su equipo de trabajo, luego de registrarse un fuerte derrame petrolero.

Testimonios señalaron que su jornada comenzó como cualquier otra, sin rastro de alguna afectación, zarpando antes del amanecer para lanzar sus redes y obtener un poco de pescado para la venta en plena época de cuaresma.

Sin embargo, al regresar horas más tarde para recoger su equipo, descubrieron una escena inesperada: sus redes se encontraban sin peces y cubiertas de un lodo negro que dañó sus lanchas y motores.

En videos se muestra que varios pescadores intentaron recuperar sus redes, buscando limpiarlas del espeso chapopote que las cubría, pero esto solo hizo que se mancharan varias partes de su cuerpo y optaran por dar por perdido su equipo.

Grupos de pescadores de Tabasco y Veracruz señalaron que el derrame de petróleo les provocará pérdidas de más de 100 mil pesos por lancha, pues deberán pausar sus actividades por varios días o semanas hasta que se solucione la situación.

Pescadores reportan impacto por derrame petrolero en Tabasco y Veracruz (Especial)

Cierra playas en Veracruz por derrame petrolero; Pemex ya investiga

Mientras tanto, tras confirmarse la presencia de hidrocarburo en la franja costera, autoridades municipales de Pajapan, Veracruz, cerraron las playas de:

Jicacal

Playa Linda

Peña Hermosa

Esta medida busca evitar riesgos a la población, toda vez que pescadores afectados señalaron que el chapopote que tocaron les provocó comezón, enrojecimiento y sarpullido en sus manos.

Por su parte, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya realiza recorridos en la zonas afectadas para determinar el origen del derrame y ejecutar acciones de contención.

No obstante, la dependencia no ha emitido un informe acerca de la causa del derrame de petróleo ni el volumen vertido.