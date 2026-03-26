La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue recibida en el Senado de la República con gritos de “¡Morón!” por parte de legisladores de Morena, como una muestra de apoyo al senador Raúl Morón.

Un video que circula en redes sociales muestra al senador Gerardo Fernández Noroña iniciar los gritos de apoyo a Raúl Morón y siendo respaldado por otros militantes de Morena.

Morena respalda a Raúl Morón en el Senado durante visita de Grecia Quiroz (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Cabe señalar que, rumbo a las elecciones 2027, Raúl Morón y Grecia Quiroz cuentan con respaldo en Morena y por la vía independiente, respectivamente.

Grecia Quiroz vincula a Raúl Morón y Leonel Godoy con el asesinato de Carlos Manzo

Por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona, la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asistió a la Cámara Alta durante la sesión del miércoles 25 de marzo.

En ese contexto, la alcaldesa fue recibida con un ambiente de tensión luego de que un grupo de senadores de Morena corearan “¡Morón!” en respaldo al senador Raúl Morón, a quien además rodearon.

En ocasiones previas, Grecia Quiroz ha acusado que tres legisladores tuvieron fuertes disputas con Carlos Manzo durante los últimos días de su vida, por lo que las autoridades deben incluir el tema político como línea de investigación contra:

Según Grecia Quiroz, Carlos Manzo tuvo serias confrontaciones contra dichos legisladores durante sus últimos días, por lo que no pueden ser descartados como sospechosos de su asesinato.

“Ustedes saben que en vida, Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua”

Si bien Grecia Quiroz ha dicho que no hubo amenazas formales, hizo énfasis en que dos semanas después de esas disputas Carlos Manzo fue asesinado en vía pública.

Grecia Quiroz y Raúl Morón en la encuesta MetricsMx

El senador Raúl Morón y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se perfilan dentro de sus respectivos grupos políticos como posibles candidatos en Michoacán, de acuerdo con la encuesta MetricsMx.

Entre los aspirantes de Morena, Raúl Morón se ubica con un 11.9% de preferencias, sólo por debajo del fiscal Carlos Torres Piña.

Preferencias en Morena: Torres Piña a la cabeza, revela encuesta MetricsMx (Eduardo Díaz)

En el bloque opositor, la figura independiente Grecia Quiroz lidera con un 26.0%, seguida de cerca por el panista Alfonso Martínez Alcázar quien cuenta con un 23.0%de apoyo.