Laura Itzel Castillo hizo un llamado a mantener el respeto y elevar el nivel del debate en la Cámara de Senadores, tras los enfrentamientos registrados durante la discusión del Plan B de la reforma electoral.

“Tiene que ver distintos puntos de vista, distintas opiniones, pero todos podemos expresar nuestro punto de vista”. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado destacó que los legisladores deben honrar su investidura y trabajar con altura de miras por el bien del pueblo de México.

Recordó que, pese a las diferencias, existen reformas en las que todas las bancadas han coincidido.

Laura Itzel Castillo pide elevar el debate en el Senado y respetar su investidura

Mediante un video en redes sociales, Laura Itzel Castillo señaló que como presidenta del Senado, no se cansará en llamar a elevar el debate en dicha Cámara.

Porque tal como destacó y repitió, deben hacer un esfuerzo para respetar su investidura de cara al pueblo de México y que se trabaje juntos por el bien del pueblo.

Laura Itzel Castillo destacó que si bien tiene que haber pluralidad y distintas opiniones, todos pueden expresar sus puntos de vista para construir acuerdos importantes.

Por lo mismo, llamó a que los senadores a discutir con altura de miras, además de que se hagan respetar y respeten su cargo, por lo que sabe, hay propuestas que pueden seguir trabajando juntos.

La senadora aseguró que si bien sabe que hay reformas con marcadas diferencias, reiteró se debe discutir con respeto, ya que hay otras reformas en las que todas las bancadas coinciden.

Laura Itzel Castillo destaca acuerdos en el Senado con aprobación de reformas

Para dar ejemplo del trabajo entre legisladores del Senado, Laura Itzel Castillo destacó la aprobación en lo general con unanimidad de la reforma contra las pensiones doradas, el pasado 11 de marzo.

Asimismo señaló el acuerdo en la reforma a las 40 horas, que terminó con su aprobación unánime, al igual que la reforma a la Ley General de Educación para proteger los datos de los menores.

Aunque no hizo el mismo señalamiento en el Plan B de la reforma electoral, la cual terminó con una mayoría calificada de 87 votos a favor, pero 41 en contra, en lo general, el 25 de marzo.