Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que las autoridades competentes deben determinar si hubo violencia de género contra Grecia Quiroz durante su visita al Senado de la República la semana pasada, así lo dijo al expresar su solidaridad con la viuda de Carlos Manzo.

“Hay otros temas políticos que se involucran ahí, ya le dejo yo a las autoridades que evalúenle si es violencia política de género o no… les doy mi opinión en torno a Grecia y en torno a la situación política del país… entre más nos acerquemos al 27 va estar más politizado…” Claudia Sheinbaum

La presidenta reaccionó así en la conferencia mañanera de este 31 de marzo, luego de que el miércoles 25 de marzo Grecia Quiroz visitó el Senado y fue recibida con gritos en apoyo al senador Raul Morón, a quien se ella ha señalado se debe investigar por el asesinato de su esposo.

Las porras estuvieron encabezadas por el senador de Morena Gerardo Fernandez Noroña, quien estuvo junto a Raúl Morón y con el acompañamiento de senadores y senadoras polémicos como Félix Salgado Macedonio, Margarita Valdez, Lucía Trasviña, entre otros.

Claudia Sheinbaun piden solidaridad especial ataques Grecia Quiroz

Claudia Sheinbaum dijo que a Grecia Quiroz se de le debe tener una solidaridad especial por la muerte de su esposo, líder del Movimiento del Sombrero.

La presidente refirió una situación muy grave en referencia al asesinato del entonces alcalde el 1 de noviembre en plena plaza pública de Uruapan, Michoacán.

“A Grecia Quiroz hay que tenerle una solidaridad especial pues perdió a su esposo en una situación muy grave… hay que ser solidario con ella por la situación que ha vivido…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señala ambiente politizado en torno a galardón a Grecia Quiroz

Rumbo a las elecciones 2027, Claudia Sheinbaum reconoció que cada vez el ambiente estará más politizado.

Así lo dijo ante la visita pública al Senado de Grecia Quiroz donde recibió un galardón en el marco del reconocimiento a “100 Mueres Destacadas y Líderes en América Latina”.

“Por otro lado son los temas mas políticos… y más ahora que se vine el periodo electoral. Si esto es violencia política de genero o no ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes, son dos temas distintos, nuestra solidaridad siempre con Grecia, nuestros poyo… y ademas porque es nuestra responsabilidad apoyar a Uruapan… y ya en la parte más política cuando se de el proceso electoral y cuando vayas a un lugar como el Senado ya hay otros temas político…” Claudia Sheinbaum

El galardón fue entregado por el senador de Morena Emmanuel Reyes, quien en vida fue amigo de Carlos Manzo.