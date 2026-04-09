La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, competiría por la candidatura a Michoacán en 2027 con Movimiento del Sombrero.

Rumbo a las elecciones del 2027, Grecia Quiroz no descartó participar por la gubernatura del estado de Michoacán.

Perfila Grecia Quiroz su candidatura a Michoacán en 2027 con Movimiento del Sombrero

En declaración para los medios, Grecia Quiroz expresó que buscaría la candidatura a Michoacán en 2027.

Grecia Quiroz reconoció que está haciendo “una valoración” para participar en las elecciones 2027, y señaló que si acepta el reto es porque “las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán”.

Asimismo, la presidenta municipal de Uruapan mencionó que si se vuelve a “lo mismo”, no tiene caso que ella y el Movimiento del Sombrero participen por la gubernatura estatal.

Grecia Quiroz (Cortesía )

De igual forma, Grecia Quiroz reconoció que su candidatura a Michoacán en 2027 enfrentaría ante un sistema muy corrupto.

“Si llego a participar es porque sé que me voy a enfrentar ante un sistema muy corrupto, vamos a tocar intereses muy profundo.” Grecia Quiroz

No obstante, Grecia Quiroz aseguró tendrán la convicción de “querer hacer las cosas bien”, estando de lado de la gente.

“Si no va ser así, la realidad es que yo preferiría no participar”, sentenció Grecia Quiroz.

De acuerdo con la alcaldesa de Uruapan, diversos sectores de la población en Michoacán le han expresado su apoyo.

En especial el empresarial, que busca que Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero participe en las elecciones del 2027.