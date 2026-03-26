La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó que hubo machismo en la acción de senadores de Morena que gritaron “¡Morón!” a su llegada al Senado de la República.

Reportero: ¿Fue una actitud machista la actitud de estos senadores? Grecia Quiroz: Pues a lo mejor sí. Pero si nos basamos en cómo están acostumbrados a actuar, pues era de esperarse Entrevista a Grecia Quiroz

En entrevista para medios, la alcaldesa no descartó que los legisladores de Morena hayan coreado el nombre de Raúl Morón para intentar incomodarla o hacerla sentir mal durante su visita.

En ocasiones previas, Grecia Quiroz ha señalado públicamente a Raúl Morón como posible responsable intelectual del asesinato de Carlos Manzo, al sostener que existían conflictos políticos previos e intereses electorales rumbo a 2027.

Morena respalda a Raúl Morón en el Senado durante visita de Grecia Quiroz (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Grecia Quiroz señala machismo en acción de senadores de Morena

Cuestionada por medios a las afueras del Congreso de la República, Grecia Quiroz precisó que el motivo de su presencia en la sesión era visitar al senador Emmanuel Reyes Carmona.

Señaló que, en vida, Carlos Manzo formó una buena relación de amistad con Reyes Carmona, por lo que no era de su interés nada referente al senador Raúl Morón o algún otro legislador de Morena.

Videos que circulan en redes sociales mostraron al senador Gerardo Fernández Noroña iniciar los gritos de apoyo a Raúl Morón , luego se unieron otros legisladores como:

Manuel Huerta

Juan Carlos Loera

Armando Ayala

Margarita Valdéz

Guadalupe Chavira

Lucía Trasviña

Karina Ruiz

Grecia Quiroz y Raúl Morón en la encuesta MetricsMx

El senador Raúl Morón y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se perfilan dentro de sus respectivos grupos políticos como posibles candidatos en Michoacán, de acuerdo con la encuesta MetricsMx.

Entre los aspirantes de Morena, Raúl Morón se ubica con un 11.9% de preferencias, sólo por debajo del fiscal Carlos Torres Piña.

Preferencias en Morena: Torres Piña a la cabeza, revela encuesta MetricsMx (Eduardo Díaz)

En el bloque opositor, la figura independiente Grecia Quiroz lidera con un 26.0%, seguida de cerca por el panista Alfonso Martínez Alcázar quien cuenta con un 23.0% de apoyo.